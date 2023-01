Alunos da rede pública de ensino devem recadastrar o BonfimCard Estudante | Angra dos Reis - Rio de Janeiro | O Dia

Recadastramento do Bonfim Card estudantes a partir de segunda-feira,9. - Divulgação/SB

Publicado 05/01/2023 13:48

Angra dos Reis- Estudantes das redes municipal e estadual de ensino em Angra dos Reis devem recadastrar o seu Bonfim Card a partir desta segunda-feira, dia 9 de janeiro. O recadastramento é necessário para que o cartão possa ser utilizado no retorno das aulas presenciais do ano letivo de 2023, previsto para iniciar no dia 6 de fevereiro.

Para isso, os alunos, acompanhados do pai, da mãe ou de um responsável, devem ir à garagem da Viação Senhor do Bonfim, localizada na Rua Prefeito João Gregório Galindo, 110, na Japuíba. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 9h às 17h.

Quem vai solicitar o Bonfim Card Estudante pela primeira vez precisa levar declaração de matrícula original, cópia da certidão de nascimento do aluno e cópias do RG, CPF e comprovante de residência atualizado dos responsáveis.

Caso não tenha o comprovante, o morador deve se dirigir ao seu Cras de referência e solicitar uma declaração de moradia. Também são aceitas declaração da associação de moradores (assinada e carimbada pelo presidente) e, caso more de aluguel a cópia do contrato de locação (autenticada em cartório), pode ser apresentada.

Quem já possui o Bonfim Card basta levar o cartão até a sede da empresa para que o benefício seja renovado. Caso o estudante tenha mudado de escola, é necessário apresentar a declaração da escola atual para efetuar o desbloqueio.

É importante confirmar na escola o turno em que o aluno irá estudar, para que o cadastramento ou recadastramento seja feito no horário correto para utilização do benefício.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3364-1200.