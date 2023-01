Motorista do carro morreu no acidente. - Divulgação/rede social

Publicado 09/01/2023 20:30 | Atualizado 09/01/2023 20:38

Angra dos Reis- Um grave acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio, no final da tarde desta segunda-feira,9, na BR 101, na altura do bairro Gamboa do Belém, sentido Rio de Janeiro, deixou um homem morto e Dois feridos. As vítimas, estavam no carro e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. Segundo a unidade as duas vítimas sobreviventes deram entrada com ferimentos leves. Foram atendidas e continuam internadas em observação.

Carreta envolvida no acidente na Rio-Santos em Angra. Divulgação/rede social

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e informou que no momento do acidente chovia na cidade. Na colisão os veículos saíram da pista. O carro de passeio foi arrastado para área de grama na lateral da Rio-Santos e a carreta também invadiu o acostamento. A área foi sinalizada e não houve necessidade de interdição.

Continua chovendo na cidade e a PRF alerta para os cuidados que os motoristas devem ter ao trafegarem pela rodovia, principalmente, no período noturno. Com chuva a visibilidade fica reduzida.