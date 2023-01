Balanço sobre as informações repassadas ao Disque Denúncia em 2022 - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 09/01/2023 12:29

Angra dos Reis - O Disque Denúncia de Angra dos Reis (0300 253 1177) recebeu em todo o ano de 2022, 908 denúncias anônimas sobre diversos crimes na cidade da costa verde fluminense. Dessas, 495 vieram através do aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. O Bairro Bracuí ganha destaque na lista de mais denúncias sobre tráfico de drogas e crime ambiental. O balanço foi divulgado, na página do programa na internet, no último sábado,7.

Analisando geograficamente as denúncias, o bairro Bracuí, teve maior registro (70), seguido de Parque Mambucaba (60), Japuíba (43), Areal (41) e Ilha Grande (40) foram os bairros onde houve maior incidência de informações. Finalizando os 10 bairros com mais denúncias, ainda temos: Centro (38), Monsuaba (26), Frade (24), Nova Angra (22) e Belém (19).

O tráfico de drogas lidera as denúncias (337), seguido por posse ilícita de armas de fogo (166), construção irregular (108), maus tratos contra animais (89) e desmatamento florestal (60), mas ainda houve diversos registros sobre localização de foragidos da justiça, obstrução de vias públicas (barricadas), estabelecimento comercial sem alvará, localização de centrais clandestinas de tv e internet (gatonet), estelionato entre outros.

Com essas informações que são repassadas pela população de forma anônima, o Disque Denúncia continua auxiliando a polícia e o próprio morador da cidade. Grande prova disso são os resultados obtidos pelo 33º BPM (Angra dos Reis) que tem sido grande parceiro na averiguação dessas informações, além da 166ª DP e a 4ª Unidade de Policiamento Ambiental.

De acordo com o balanço, pelo menos, 27 armas, entre fuzis, revólveres, pistolas, espingardas e metralhadoras foram tiradas das mãos de bandidos por conta de informações que os cidadãos repassaram ao Disque Denúncia. A polícia conseguiu ainda prender ou autuar 36 pessoas na delegacia, além de apreender: 4.770 cápsulas de cocaína, 71 papelotes de cocaína, 25 sacolés de cocaína, 636 pedras de crack, 37 papelotes de crack, 15 litros de loló, 26 litros de lsd, 7.749 trouxinhas de maconha, 110 tabletes de maconha e 116 sacolés de maconha.

Vale citar que o programa Linha Verde, exclusivo para recebimento de denúncias de crimes ambientais recebeu 338 informações em todo o município. No que tange essas denúncias sobre meio ambiente, Bracuí, Areal, Ilha Grande, Parque Mambucaba e Nova Angra, foram os bairros com maior incidência de denúncias.

Como curiosidade, vale mencionar que somente em janeiro, o Disque Denúncia de Angra dos Reis recebeu 108 informações, sendo o mês com maior número de denúncias cadastradas.

Além de receber informações, o Disque Denúncia também promove campanhas e divulga cartazes com fotos de pessoas procuradas pela polícia. Traficantes como Vidigal (chefe do tráfico na Lambicada e Camorim Grande), HD (chefe do Parque Belém) e Bicheiro (Perequê) estão incluídos no Portal dos Procurados. Além desses ainda há cartazes dos traficantes Léo do Peres, Maquinista, Sem Roupa e Bigode.

É possível também informar a localização de pessoas que estejam em situação de desaparecimento (familiares e amigos), para que seja confeccionado um cartaz com a foto da pessoa, com o objetivo de receber informações sobre seu paradeiro. O Disque Denúncia também realizou campanhas conscientizando a população para que se denuncie violência contra a mulher e mais recentemente em novembro, a campanha “Não caia no golpe”, já que traficantes, estariam extorquindo comerciantes, exigindo transferências por pix para que não houvesse retaliações.

Outros assuntos que podem ser denunciados pela população são: violência contra idosos e crianças, jogos de azar, presença de menores em casas noturnas, roubo de cargas, centrais clandestinas de tv ou internet por assinatura, estacionamento irregular, depósito clandestino de combustíveis, praga de ratos ou insetos, desmonte de veículos, invasão de propriedade, danos ao patrimônio público, roubo e furtos em estabelecimentos comerciais, roubo e furto de fios de cobre, mau atendimento em ônibus, estelionato entre outros.

Para continuar auxiliando as autoridades no combate aos crimes na cidade, o Disque Denúncia (que em Angra dos Reis funciona graças a um convênio firmado em 2018 pelo Prefeito Fernando Jordão através da Secretaria Executiva de Segurança Pública e o Instituto Mov Rio) solicita a população que denuncie com a garantia do anonimato através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local), pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, onde é possível enviar fotos e vídeos ou ainda pela fanpage do Disque Denúncia no facebook (facebook.com/DisqueDenúnciaAngra).