Angra dos Reis

Projeto social de Beach Tennis vai atender crianças carentes em Angra dos Reis

Movimente Mais Angra Beach Tennis terá capacitação de professores, clínica para 60 crianças de comunidades com estrelas italianas do esporte, torneio amador na praia do Anil e shows de Jota Quest e Barão Vermelho. Tudo de graça neste final de semana, 14 e 15 de janeiro. Os atletas têm até quinta-feira,12, para se inscreverem e participarem do sorteio de brindes.

Publicado há 3 horas