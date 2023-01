Policiais na ocorrência da rua 33 Parque Mambucaba. - Divulgação/rede social

Publicado 11/01/2023 18:01

Angra dos Reis – Um homem foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira,11, na rua 32, no bairro Parque Mambucaba. O homicídio aconteceu em plena luz do dia. Uma multidão ouviu o barulho dos disparos. A PM esteve no local. Está sendo feita ocorrência na 166ª DP e até o momento (17h45) ninguém tinha sido preso.

Moradores da rua 32 se assustam com os disparos Divulgação/rede social

No bairro prevalece a lei do silêncio. Policiais fizeram buscas próximo ao local do crime para identificar algum suspeito, mas sem sucesso. A Polícia segue investigando o caso.