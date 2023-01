Beach Tennis neste final de semana em Angra - Divulgação do evento/ Paulo Arantes

Publicado 11/01/2023 16:52

Angra dos Reis- Seguem a todo vapor os preparativos da Arena na Praia do Anil, em Angra dos Reis (RJ), para receber, nos dias 14 e 15 de janeiro, o Movimente Mais Angra Beach Tennis, projeto social que trará um legado para a cidade com o esporte que mais cresce no Brasil e que tem o patrocínio da ENEL, Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Serão dois dias especiais com a capacitação de 20 professores de educação física para darem a iniciação no esporte para cerca de 60 crianças da comunidade na região do Anil em conjunto com quatro estrelas italianas do esporte - as bicampeãs mundiais Giulia Gasparri e Ninny Valentini, o top 10 mundial, Doriano Beccaccioli, e o multicampeão mundial, Alessandro Calbucci.

Projeto Social patrocinado pela Enel vai atender cerca de 60 crianças em Angra. Divulgação do evento/ Paulo Arantes

Além disso, os moradores de Angra e também de outras cidades irão disputar um torneio amador nas categorias B, C e D com duplas masculina e feminina, que serão jogadas no sábado, 14, e as duplas mistas que ocorrem no domingo, 15, nas 12 quadras. O Movimente Mais Angra Beach Tennis não terá as quadras disponíveis para o torneio, mas também para seguidos jogos e interação com as quatro feras italianas que poderão ser desafiadas pelos atletas amadores.

E para fechar com chave de ouro no final do dia os atletas inscritos terão acesso VIP ao Camarote para assistir dois shows de duas das maiores bandas brasileiras, o Jota Quest, no sábado, dia 14, e Barão Vermelho, no domingo, 15, sempre a partir das 17h. Os shows acontecem também na praia do Anil.

Todos os atletas inscritos irão receber ecobag com squeeze e camiseta e vão concorrer a um sorteio de brindes durante o evento.

As inscrições se encerram no dia 12, quinta-feira, e podem ser feitas pelo Letzplay no link https://letzplay.me/movimente-mais



O Movimente Mais Angra Beach Tennis conta com o patrocínio da ENEL, Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tem o apoio da Secretaria de Eventos de Angra dos Reis além do Angra Beach Hotel e Associação Fortaleza de São João.