Desafio 1x1 no campo sintético do Real na JapuíbaDivulgação/evento

Publicado 12/01/2023 11:43

Angra dos Reis – O Desafio 1x1, que será realizado na Japuíba, no dia 29 de janeiro, no campo do Real Esporte Clube é uma brincadeira envolvendo uma nova forma de jogar futebol, que vem ganhando seriedade e se tornando uma verdadeira febre nos campos de futebol society. O 1×1 (pronuncia-se “um xis um” ou “um pra um”), é jogado por apenas um jogador de linha e um goleiro em cada time. E a novidade tem se popularizado entre os apaixonados pelo futebol.

Inscrições para o Desafio 1x1 já estão sendo feitas Divulgação/evento

"Neste torneio do dia 29 será seguindo a regra do novo jogo, com um contra um, cada um com seu goleiro, e serão dois tempos de 10 minutos cada. O goleiro não vale sair da área, o vencedor avança, empate decide no shoot-out, dois pra cada", disse João Victor Jordão, jogador e um dos organizadores do torneio 1×1 no Real. O outro que está também na promoção do evento é o jogador Douglas Cristiano, o Dentinho.

No shoot out a bola deve ser colocada em qualquer lugar da linha de shoot out e o goleiro adversário deve se postar sobre a linha de fundo, entre os postes de meta. Após autorização, o executor terá cinco segundos para chutar a bola ao gol, podendo movimentá-la livremente em qualquer direção dentro do limite de tempo.

Ainda de acordo com João Victor, o jogo tem limite de faltas, e estourando, assim como em atos de indisciplina, em caso de um segundo amarelo, entra em ação o shoot-out para o adversário. “Se um jogador se lesionar (se contundir), o seu time perde a partida, porém, se for lesão devido à agressão, o adversário também é eliminado", explicou.

Os interessados podem se inscrever pelo whatsapps (24) 99869-0363 (João Victor) e (24) 99827-9298 (Dentinho) ou pelo Instagram @desafio1x1angra.