Igor Talyuli - Divulgação/Basquete Angra

Publicado 13/01/2023 11:47

Angra dos Reis - Os jogadores do Angra Basquete Clube, Igor Talyuli, Carlinhos Soul e David Brito foram homenageados pela LSB como os melhores na temporada 2022. A premiação aconteceu no último final de semana, no Arena Sodiê, em Mesquita.

Pelo time adulto, no Estadual Amador, o ala Carlinhos Soul ficou na seleção do campeonato na categoria Quinteto Ideal e o ala-armador David Brito foi o Líder em Assistências na mesma competição, com média de nove assistências por jogo, e também foi premiado. Já no campeonato do Máster+40, o ala Igor Talyuli recebeu duas premiações, como Cestinha Geral, com média de 20 pontos por partida, e também foi premiado na categoria Quinteto Ideal ficando na seleção do campeonato Máster+40 pelo Angra Basquete.

Carlinhos Soul Divulgação/Basquete Angra

E na mesma competição, mais dois prêmios para o ala Carlinhos Soul. Ele foi eleito o MVP da competição (jogador mais valioso da temporada) e ainda ficou na seleção do campeonato na categoria Quinteto Ideal. Igor e Carlinhos jogaram a temporada 2022 nos dois times do Angra, Adulto e Máster+40.



Pelo destaque do time outros jogadores também foram indicados, mas não levaram o prêmio



Mas outros atletas e o técnico do Angra também concorreram em outras categorias, mas não foram premiados. O treinador André Baratão do Máster+40 concorreu ao prêmio de melhor técnico, mas não levou o prêmio. Mas esteve entre os três indicados. Ainda no Máster+40, o ala-pivô Igor Talyuli estava entre os três melhores defensores do campeonato, mas não conseguiu levar o prêmio nesta categoria. Igor Talyuli também concorreu no Máster +40 como melhores na categoria MVP, destaque do campeonato, mas quem levou, como citamos acima, foi outro atleta do Angra, Carlinhos Soul. O jogador Matheus Lage foi indicado entre os três melhores defensores no time Adulto do Angra, no Estadual Amador, mas não venceu a concorrência.

E na categoria Sexto Homem, aquele jogador que sempre entra nos jogos, o ala Rafael Alves, do time Adulto do Angra, também no Estadual Amador, estava entre os três indicados como melhores do campeonato, mas acabou não sendo o escolhido. Em 2022, o time Adulto do Angra ficou com o vice-campeonato no Estadual Amador da LSB, após disputar a final com o Municipal, e a equipe Máster+40 no campeonato da categoria, chegou até às semifinais e foi eliminada pelo Botafogo.