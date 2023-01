Angra dos Reis

Angra Rotativo começa segunda-feira com cobrança aos motoristas

O novo sistema de estacionamento começa de forma experimental, na próxima segunda-feira,16, já com cobrança de tarifas que podem custar ao bolso dos motoristas, de R$ 1 ( a hora) para motociclistas e R$ 3/hora para veículos. As vagas disponíveis serão no centro da cidade, na orla e Vila Histórica de Mambucaba. A princípio serão 900 vagas, das 2.200 previstas dentro do projeto de "Cidade Inteligente", até 2024. A estimativa do montante arrecadado pelo município, com o total de vagas, gira em torno de R$ 400 mil. O veículo que for flagrado em situação irregular, a partir do dia 23 de janeiro, será aplicada multa e veículo rebocado para o depósito.

Publicado 12/01/2023 23:12 | Atualizado há 14 horas