Deslizamento de terra em Angra - Divulgação/rede social

Deslizamento de terra em AngraDivulgação/rede social

Publicado 14/01/2023 21:35

Angra dos Reis - A Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, as operadoras de telefonia e os órgãos de Defesa Civil começam a testar a partir desta segunda-feira,16, uma nova forma de envio de alertas de desastres naturais à população. O objetivo é auxiliar as ações dos órgãos de Defesa Civil, alertando os cidadãos que estejam em localidades com riscos de desastres naturais, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo, entre outros.

Segundo a Anatel, o objetivo é aumentar o potencial de prevenção de riscos de impactos de situações de emergência.

Os alertas, que hoje são enviados por mensagem de texto, SMS, à população cadastrada, aparecerão na tela do celular de forma destacada de outros conteúdos. E para ser fechada é necessária a ação do usuário.

O cidadão interessado em receber as mensagens precisa informar o CEP das regiões de seu interesse ao número 40199.

A agência reforça que, nesta primeira fase, a funcionalidade será ativada, em exercício piloto, e para os alertas encaminhados pelos órgãos competentes classificados como graves.

A estimativa é de que em dezembro deste ano, a tecnologia esteja em vigor em todo o país. A previsão é que o envio de alertas não dependa de cadastro prévio dos consumidores; seja feito por geolocalização - alcançando os celulares das pessoas que estiverem, naquele momento, em região de risco; que toque um alarme com aviso sonoro mesmo quando o celular estiver em modo silencioso; que a mensagem apareça priorizada à tela do aparelho celular, independente do conteúdo que estiver em uso.