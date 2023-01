Angra dos Reis

Denúncia ao Linha Verde de corte de árvores do bioma mata atlântica em Angra dos Reis

Uma denúncia de desmatamento em Angra dos Reis encaminhada pelo Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – levou a polícia militar ambiental nessa segunda-feira (16) a constatar o corte de árvores em área de preservação no bairro Bonfim, dificultando a regeneração de formas de vegetação do bioma mata atlântica. Foram 360 metros quadrados degradados.

Publicado há 1 hora