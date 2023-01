Campeão da Copa Areal sub20 - Divulgação/time

Publicado 16/01/2023 20:10

Angra dos Reis- A Copa Areal de Futebol Society Sub-20 tem dono. O Tipo Colômbia ergueu o troféu na noite desse sábado, 14, consagrando-se campeão invicto. Venceu o dono da casa, Os Crias, de goleada 6 a 0. Com gols de Vitão (2), Esquerdinha (2), Gudula e Targino. Vitão e Gudula fizeram 2 a 0 na primeira etapa da partida, e no segundo tempo, Esquerdinha fez dois gols, Vitão mais um e Targino fechou o placar, massacrando o adversário.

O futebol amador de Angra viveu uma noite de sábado de muita festa no campo de areia do Areal, reunindo torcidas eufóricas, mas em maior número para Os Crias, que estavam jogando no seu bairro. Mas a quantidade superior de torcedores a favor do time da casa, não foi determinante para que Os Crias saíssem vencedores do jogo. Os jogadores do Tipo Colômbia fizeram uma ótima partida, as redes foram estufadas seis vezes e o troféu ficou com eles.

E o título da Copa Areal de Futebol Society Sub-20 foi conquistado na raça pelo Tipo Colômbia sem perder um jogo . A equipe foi campeã invicta com a seguinte campanha: 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates, marcou 16 gols, sofreu 3, terminando com um saldo positivo de 13 gols. Seu principal artilheiro ao logo da campanha foi Vitão, com 6 gols, e o goleiro Matheus, foi o menos vazado da copa. O Tipo Colômbia iniciou sua campanha no campeonato com três empates em 1 a 1, mas depois emendou quatro vitórias até chegar ao título sem sofrer gols.



Campanha de campeão:



1ª fase:

Empate em 1 a 1 com Os Crias

1 a 1 com Junto e Misturado

1 a 1 com o Nova Angra

Vitória diante do Banqueta por 3 a 0

Venceu o Confiança por 3 a 0.

Semifinal:

Vitória sobre o Junto e Misturado por 1 a 0.

Final:

6 a 0 diante de Os Crias.