Shows na Praia do Anil - Divulgação/PMAR

Publicado 14/01/2023 22:17

Angra dos Reis- A banda Jota Quest, se apresenta logo mais, na Praia do Anil, dentro da programação Movimente Mais Angra Beach Tennis que tem patrocínio da Enel, Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria Municipal de Eventos, e Governo do Estado. A expectativa para o show, neste sábado 14, é de milhares de pessoas, uma vez que a cidade está lotada.

Para garantir a segurança da população que vai assistir ao show a Prefeitura fez mudanças no trânsito da cidade. A Pista de saída do centro da cidade, na Praia do Anil, está fechada. Os shows já estão acontecendo com a apresentação de artista da terra, e segue com Jota Quest a partir das 23h. O trânsito na Praia do Anil está funcionando em sentido duplo na pista de entrada.

No domingo (15), os shows começam mais cedo. Barão Vermelho vai agitar o público a partir das 17h e o cantor Thiago Martins seguirá comandando a festa às 21h30. Neste dia o fechamento da pista de saída da cidade, da Avenida Ayrton Senna, está previsto para acontecer às 15h e, assim como no sábado, a pista de entrada ficará em mão dupla.

Agentes de trânsito, da Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, estarão no local controlando, fiscalizando e orientando os motoristas.Haverá ônibus durante e logo após o término dos shows, nos dois dias, nas seguintes linhas: C04 - Vila Velha; C05 - Retiro; T10 - Div. Mangaratiba; T11 - Ponta Leste; T20 - Parque Mambucaba ; T21 – Frade; 102 – Caputera; 103 - Camorim ; 106 – Jacuecanga; 203 - Serra d’água; 206 - Banqueta, 207 - Japuíba e 208 – Belém.