Drogas apreendidas com a mulher grávida de oito meses e o mototaxista. - Divulgação/PF

Publicado 17/01/2023 21:00

Angra dos Reis- Foram presos em flagrante pela Polícia Federal, PF, por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, um homem,52, mototaxista e uma mulher grávida de 8 meses de 23 anos, nessa segunda-feira 16, na rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis.

Segundo a PF, as investigações apontavam que uma mulher grávida realizava o transporte de drogas, via ônibus rodoviário do Rio de Janeiro para Angra trazendo as drogas em sacolas.

Ao chegar na cidade , era recebida por um homem de 52 anos, apontado como mototaxista, que a conduziria a uma comunidade, no centro da cidade. Os policiais federais fizeram o cerco, e na abordagem , encontraram dentro das sacolas as drogas.

Foram apreendidos 800 pinos de cocaína, 34 frascos de lança-perfume e uma pequena porção de crack. Os presos e todo material do tráfico, foram levados para delegacia da cidade, onde foi registrada a ocorrência. Segundo a 166ª DP, eles foram transferidos para um presídio em Volta Redonda. A pena pode chegar a 15 anos de prisão.

A PF segue com as investigações na operação de combate ao tráfico de drogas na região da Costa Verde.