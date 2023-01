Organizadores doaram materiais para a escolinha de Beach Tennis em Angra. - Divulgação/evento

Publicado 18/01/2023 15:46 | Atualizado 18/01/2023 16:28

Angra dos Reis- O evento Movimente Mais Angra Beach Tennis, que reuniu grandes feras da modalidade em Angra dos Reis, nesse último final de semana, vai atender crianças e jovens, dentro do projeto social com escolinha de beach tennis na Praia do Anil. Todo material da modalidade foi doado pelos atletas organizadores.

Para que o esporte seja difundido na cidade, cerca de 20 professores de educação física foram capacitados por profissionais da modalidade para atuarem como multiplicadores do esporte.

- Achei muito válido, a clínica foi muito boa, nos deu a oportunidade de conhecer um esporte que não é muito comum no nosso dia a dia. É uma oportunidade de difundir o esporte no nosso município, que é tão rico em espaço para a prática desta modalidade – lembrou a especialista em desporto Jaqueline Brasil.

Para a escolinha, que tem previsão de funcionar na Praia do Anil, os organizadores do Movimente Mais doaram à cidade raquetes e demais materiais esportivos para a prática do beach tennis.

- Vamos deixar como legado uma quadra e materiais para a prática do esporte. Beach tennis é um esporte democrático, não é um esporte caro, é acessível, não tem barreira de idade ou financeira, tem tudo a ver com essa região – destacou Alessandro Calbucci, multicampeão mundial da modalidade e um dos organizadores do evento.

A organização convidou 120 alunos da rede pública municipal de ensino ( escolas: Tereza Pinheiro, Mauro Sérgio da Cunha, Alexina Lowndes e Julio Cesar de Almeida Larangeira) que tiveram o primeiro contato com o esporte e também participaram de oficinas de sustentabilidade. Eles curtiram e aprovaram a iniciativa. Foi um sucesso.

Alunos da rede pública tiveram aulas de tennis e sustentabilidade. Divulgação/PMAR

- É bom aprender um esporte novo, acredito que muita gente aqui não tinha praticado o beach tennis. Eu não conhecia, mas estou gostando muito, é bem divertido - avaliou o estudante Luís Antônio Generoso, de 14 anos.

Os italianos Alessandro Calbucci, multicampeão mundial, Giulia Gasparri e Ninny Valentini, atuais bicampeãs mundiais, e o top 10, Doriano Beccaccioli, deram clínicas para as crianças e ainda jogaram desafios com eles e com os demais amadores que participaram de evento.

"Foi maravilhoso, crianças apaixonadas pelo esporte, pela experiência. Capacitamos professores, deixamos uma quadra permanente na praia, quatro raquetes da Heroe´s, 60 bolinhas do Follow the Beach. Revitalizamos o local na Praia do Anil . Plantamos a melhor semente possível para Angra. A comunidade toda se empolgou e já planejam ir ao grande torneio Follow the Beach este ano . Nesta região o Beach estava ficando um pouco para trás e viemos dar essa primeira experiência e resgatar o esporte” – disse Beccaccioli.

Finalizando ter sido uma experiência muito legal de conscientizar as pessoas através do esporte sobre a cultura do eco sustentável para construir uma comunidade de praia melhor.

“Estamos muito felizes” – concluiu.