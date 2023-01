Nova rota,3, para transporte universitário gratuito - Divulgação/PMAR

Publicado 19/01/2023 08:39

Angra dos Reis – A prefeitura, expandiu o programa de gratuidade no transporte para universitários que estudam fora do município, abrindo mais uma rota neste ano. As inscrições, já podem ser feitas pelo site oficial da prefeitura (angra.rj.gov.br) e, prosseguem até o dia 30 de janeiro. Serão beneficiados moradores dos bairros Parque Mambucaba, Frade, Bracuí e Ariró.

Para participar do projeto é necessário que o estudante seja residente de Angra dos Reis, a pelo menos um ano, integrar um núcleo familiar com renda de até um salário mínimo por pessoa e estar matriculado em universidades públicas ou privadas, ou em instituições com cursos técnicos que não sejam oferecidos na cidade.

Após as inscrições, o interessado deverá imprimir , assinar e comparecer à Secretaria Executiva da Juventude, no CEA, Praia da Chácara, munido de documentos original e xérox, solicitados no edital, no boletim oficial do município .

O programa já atende universitários das rotas 1 ( centro /Volta Redonda e Barra Mansa ) e 2 ( centro/ Campo Grande e Santa Cruz).