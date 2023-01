Audax - Divulgação/ Arthur Barreto/Angra Audax

Publicado 19/01/2023 19:07

Angra dos Reis - Dos 11 jogos do Audax no Carioca 2023, a equipe vai mandar inicialmente quatro partidas em Angra dos Reis. No dia 25/01, contra o Nova Iguaçu, dia 01/02, joga contra o Bangu, 12/02, enfrenta o Boa Vista, e no dia 25/02, pega o Madureira, jogo ainda a ser confirmado o local e horário.

Hoje, quinta-feira (19), o time enfrenta o Vasco, às 21h10, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, e no domingo, 22, o Volta Redonda, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira.

Audax venceu por 1 a 0 o Botafogo, no último domingo, 15, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), com gol da vitória marcado pelo camisa 10 Higor Leite, que arriscou do meio-campo e encobriu o goleiro alvinegro. Higor ganhou destaque na mídia, não só por ter dado a vitória ao Audax, mas especialmente, pelo belo lance do gol. Antes, no dia 12, em jogo antecipado da 5ª rodada, o time havia perdido para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã.

O Audax está sob o comando do treinador, Júnior Lopes, 49 anos, que em 2022 assumiu o time já quase na reta final da Taça Guanabara, começo de março, substituindo Alex Alves, e conseguiu livrar o time do rebaixamento classificando-o para disputar às semifinais da Taça Rio. O time ficou na 8ª colocação geral no campeonato no ano passado e também classificou a equipe para a Copa Rio.

No Carioca A1 de 2022 o Audax fez a seguinte campanha: 11 jogos, 11 pontos ganhos, 3 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, marcou 9 gols, sofreu 14, ficando com um saldo de gols de - 5, com aproveitamento de 33,3% no campeonato. Júnior Lopes é filho do treinador Antônio Lopes, e integrou a comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo em muitos clubes brasileiros, como Vasco, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Cruzeiro.