Angra dos Reis

Inscrições abertas para rota 3 com transporte universitário gratuito fora de Angra

Serão atendidos nesta nova rota, somente os moradores dos bairros Parque Mambucaba, Frade, Bracuí e Ariró. Os universitários terão até o dia 30 deste mês para se inscreverem no programa social, que oferece transporte gratuito com saída do Campo da Gringa para Barra Mansa(RJ) e Volta Redonda(RJ).

Publicado há 10 horas