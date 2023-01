Vila do Abraão na Ilha Grande festeja santo padroeiro. - Divulgação/PMAR

Publicado 22/01/2023 07:51 | Atualizado 22/01/2023 08:07

Angra dos Reis- Terminam neste domingo, 22, os festejos a São Sebastião na Vila do Abraão, na Ilha Grande. Desde sexta-feira, 20, que a comunidade católica está em festa na localidade. As atividades estão concentradas em torno da igreja Matriz.

Na sexta-feira,20, principal dia da programação, houve missa na parte da manhã, com a presença de idosos e enfermos. A tarde foi realizada procissão festiva com a imagem de São Sebastião pelas ruas da Vila do Abraão, seguida de missa solene. A festa teve também quermesse, com barraquinhas da paróquia e o som da banda Arte da Terra. Nesse sábado, 21, o cantor Wander Serra animou a festa e pra encerrar os festejos. Domingo 22, quem animou a vila foi Wendel,

A programação de edição deste ano começou no último final de semana, 14, com almoço festivo e levantamento do mastro de São Sebastião, santo padroeiro da comunidade desde a construção de uma pequena capela que abrigou a imagem.

A história relata que o imperador Dom Pedro II passou pela Ilha Grande e visitando a Vila, viu a necessidade de se construir uma capela, doou a porta principal. A capela só foi erguida em 7 de agosto de 2011.

“ A festa de São Sebastião é uma das maiores manifestações culturais da Ilha Grande, que segue viva e forte. Sentimento de Gratidão” - disse Andrei Lara, secretário de Cultura.