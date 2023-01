Policiais Militares apreendem drogas e armas no morro do Santo Antônio - Divulgação/33º BPM

Publicado 22/01/2023 16:13 | Atualizado 22/01/2023 16:25

Angra dos Reis- Domingo agitado no morro do Santo Antônio, no centro de Angra dos Reis. Um confronto na manhã de hoje, 22, entre policiais militares e criminosos, termina com dois criminosos mortos. Eles ainda foram socorridos pelos agentes, levados para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, mas não resistiram e foram a óbito. A PM apreendeu ainda no local drogas , armas e rádios transmissores.

O confronto teria iniciado logo que os policiais militares se aproximaram do morro fazendo patrulhamento de rotina e foram recebidos a tiros pelos criminosos e revidaram. No confronto dois foram baleados. Após o intenso tiroteio, policiais subiram o morro atrás dos criminosos. No meio do caminho, dois homens estavam feridos no chão, com vida. Os agentes socorreram e levaram para o hospital municipal da Japuíba, onde foram à óbito.

Os policiais apreenderam junto com os bandidos, vários sacos de drogas, uma pistola, um revólver e dois rádios transmissores. Todo o material foi encaminhado à 166ª DP, em Angra dos Reis, onde foi feita a ocorrência.