Agentes de saúde no combate a criadouros do mosquito da Dengue - Divulgação/PMAR

Publicado 23/01/2023 13:07 | Atualizado 23/01/2023 13:15

Angra dos Reis – A Secretaria Municipal de Saúde, em nota divulgada na última sexta-feira,20, informou que a morte do adolescente de 14 anos suspeita de Dengue Hemorrágica, em dezembro de 2022, ainda segue em investigação, assim como mais dois casos suspeitos da doença registrados na cidade, entre os dias 1º e 16 deste mês. Quanto a Zika e Chikungunya, não há registro neste período.

Por conta desses casos suspeitos, o município deu início a ações de prevenção a doença e combate aos possíveis criadouros do mosquito. Foi realizado entre os dias 2 e 8 o primeiro levantamento sobre o índice de infestação do Aedes aegypti, LIRAa . A ação visa quantificar a presença de larvas em todas as áreas urbanas do município, assim como analisar os principais tipos de criadouros utilizados para a dispersão dos ovos desse transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.

No primeiro LIRAa do ano, foi identificado que muitos criadouros são passíveis de remoção, por se tratar de resíduos sólidos – recipientes plásticos, garrafas pet e latas –, sucatas, entulhos de construção etc. Por conta disso, é importante que a população participe de ações no combate a esses criadouros, redobrando os cuidados relacionados ao descarte de lixo de forma correta. A secretaria ressalta que os dados obtidos no levantamento retratam o momento da avaliação, não sendo possível fazer uma projeção dos casos de arboviroses.

Com a quantificação da infestação do mosquito efetuada por meio do Índice de Infestação Predial (IIP) – demonstra a proporção entre imóveis vistoriados e imóveis com larvas de Aedes aegypti –, é possível direcionar as ações de prevenção e controle, apontando à Coordenação de Vigilância Ambiental as áreas com maiores riscos de infestação.

Foram pesquisados 3.581 imóveis no município e, em 32 deles, foram encontradas larvas de Aedes aegypti – em 25 residências e sete terrenos baldios. O IIP obtido no município foi de 0,9%, classificado, segundo a secretaria de Saúde,como satisfatório, onde a cada 1.000 imóveis vistoriados, 9 possuíam formas imaturas do vetor.

Cuidados:

A prefeitura alerta para medidas simples que podem auxiliar na diminuição da infestação do Mosquito

-Evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usá-los, coloque areia até a borda;

- guarde garrafas com o gargalo virado para baixo;

- mantenha lixeiras tampadas;

-deixe os depósitos d’água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d’água;

- plantas como bromélias devem ser evitadas, pois acumulam água;

-trate a água da piscina com cloro e limpe-a uma vez por semana;

- mantenha ralos fechados e desentupidos;

- lave com escova os potes de comida e de água dos animais, no mínimo, uma vez por semana;

-retire a água acumulada em lajes;

-dê descarga, no mínimo uma vez por semana, em banheiros pouco usados;

-mantenha fechada a tampa do vaso sanitário e

-evite acumular entulho, pois ele pode se tornar local de foco do Aedes aegypti.



No caso de suspeita o que fazer?

A secretaria ainda alerta que ao apresentar sintomas como febre, dor no corpo e nas articulações, dor no fundo dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo (que podem surgir em casos de dengue, zika ou chikungunya), as pessoas devem buscar o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio das unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) ou dos Serviços de Pronto Atendimento (SPA), para o diagnóstico e tratamento adequado. Os serviços são oferecidos de forma integral e gratuita à população, ou o hospital municipal na Japuíba.