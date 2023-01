Angra dos Reis

Angra investiga dois casos e uma morte suspeitos de Dengue na cidade

Essa informação é da Secretaria Municipal de Saúde, em nota divulgada pela Assessoria de Comunicação, na última sexta-feira, 20. Dois casos neste ano e a morte em dezembro de 2022, suspeitos de Dengue(divulgada pelo O Dia) ainda não foram confirmados ou descartados, pela secretaria, continuam em investigação. Por conta disso, as ações de combate à doença, neste ano, foram iniciadas. Foi realizado o 1º levantamento sobre Aedes aegypti, entre os dias 2 e 16 de janeiro/2023, a prefeitura constatou que dos 3.581 imóveis visitados, 32 estavam com larvas do mosquito de Aedes aegypti, transmissor da Dengue. O que preocupa as autoridades sanitárias, uma vez ,que o cenário, chuva e muito calor, é propício para a proliferação do mosquito.

Publicado 23/01/2023 13:07 | Atualizado há 2 horas