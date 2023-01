Praia do Anil Angra dos Reis, onde serão realizadas as atividades do Sesc/RJ - Divulgação/PMAR

Publicado 27/01/2023 00:50

Costa Verde - O Projeto Sesc Verão chega à Costa Verde com atividades gratuitas voltadas para toda a família nas cidades de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, entre os dias 27 de janeiro e 12 de fevereiro. Com a mensagem “O verão é para todos!”, o evento promove shows musicais, com a presença confirmada do sambista Diogo Nogueira, em Angra dos Reis, se apresentando, sábado, na Praia do Anil. Além de apresentações de circo, sessões de cinema e torneios de diferentes modalidades esportivas, cultura e oficinas de vôlei, com atletas que foram destaques na Seleção Brasileira, como Giovane e Giulia Gavio, Natasha Valente e Carol Sallaberry.

Em 2023, as atividades presenciais voltam em sua totalidade aos mais de 20 municípios fluminenses contemplados com o projeto. Em Angra, a agenda acontece nos dias 27, 28 e 29 de janeiro. Em Paraty, vai do dia 3 ao dia 5 de fevereiro. Mangaratiba recebe as atividades entre os dias 10 e 12 de fevereiro.

Além de atividades nas unidades Sesc e nas arenas montadas em praias, praças e parques, o evento inova este ano ao levar o melhor do verão para dentro de shopping centers e de Vilas Olímpicas. O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como as prefeituras e os sindicatos do comércio, a fim de promover o desenvolvimento regional e social, além da aquecer a economia e movimentar o turismo da região.

O Sesc Verão é um projeto que promove a qualidade de vida, incentivando as práticas esportivas e atividades físicas, trazendo aos cidadãos fluminenses, alegria, bem-estar, cultura e muito lazer. “É gratificante ver todo o envolvimento dos nossos sindicatos e prefeituras na realização desse projeto tão grandioso e que cria, anualmente, memórias afetivas em todas as cidades pelas quais passa”, disse o presidente da Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

“Parabenizo os idealizadores desse projeto pela importância que tem. Não é só um evento, são muitos legados para o município após o evento; movimentação na economia, além do lazer, saúde, esporte, recreação, entretenimento e isso é muito importante para as cidades. O Sesc Verão beneficia todas as categorias da Costa Verde”, comemora Essiomar Gomes, presidente do Sicomércio Costa Verde.

Confira toda a programação: www.sescrio.org.br

Em Angra dos Reis

O Sesc Verão 2023 estará nos dias 27,28 e 29 de janeiro em Angra dos Reis, o evento, que terá o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria Municipal de Eventos, vai acontecer na Praia do Anil. Um dos destaques da extensa programação será o show do cantor Diogo Nogueira.

Um desfile musical festivo, às 18h de sexta-feira (27), vai abrir o Sesc Verão. Uma fanfarra fará um cortejo que começa no Centro e vai até a Praia do Anil, festejando e convidando o público a se divertir. Em seguida, às 20h, também na Praia do Anil, haverá uma performance com o Grupo Rio Show Live Tamborzão, apresentando um espetáculo de música e luzes.

O agito continua no sábado (28) com espaços de lazer para todas as idades. Os amantes do vôlei terão a oportunidade de participar de uma apresentação esportiva com a participação das campeãs brasileiras sub-19 e sub-21 -Carolina Sallaberry/Marcela Mattoso e das medalhistas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, Giulia Gávio/Natasha Valente.

Ao longo do dia, o público poderá participar de aulões de diversas modalidades esportivas (pilates, ioga, tai chi chuan, ritmos). Ainda dentro da programação do Sesc Verão no sábado, estará à disposição dos visitantes do evento o Espaço Zen, com atividades como alongamento, relaxamento, ioga e tai chi chuan ao som do mar e com uma bela vista.

Paralelo a tudo isso ainda terá jogos, muita música e espaços para divulgar os direitos dos idosos, dos autistas, e palestras sobre empreendedorismo juvenil. A arte visual não ficará de fora, uma exposição batizada de Cromática convidará o espectador a refletir sobre diferentes percepções das cores em variados contextos sociais e temporais, sobretudo na estação mais quente do ano.

A programação de sábado inclui ainda visita guiada ao observatório nuclear de Angra dos Reis, campanha de prevenção ao câncer de pele, com uma oficina de viseira, e dicas para evitar dengue, chikungunya e zika. Na parte da noite haverá observação noturna com telescópio e show com o sambista Diogo Nogueira, às 22h30, totalmente gratuito, na Praia do Anil.

O domingo também será de muito lazer para toda a família. Na programação preparada pelo Sesc Verão estão previstas uma intervenção circense e as demais atividades já programadas para o sábado. A música ficará por conta do grupo Juremeiros, de Volta Redonda.

" São três dias de intensa programação cultural e esportiva para toda a comunidade de Angra dos Reis e para os turistas que estiverem visitando a cidade, então é um evento de suma importância para o setor do turismo e para a economia do município. Nossa parceria com o Sesc é importante, já fizemos o evento gastronômico, agora o Sesc Verão, e teremos muito mais com essa interação entre a Prefeitura e o Sesc" - destacou o secretário de Eventos, João Willy.



Programação Sesc Verão – Praia do Anil

Sexta-feira - 27 de fevereiro



18h às 20h – Desfile festivo

Uma fanfarra fará um cortejo pelos espaços festejando e convidando o público a pular, brincar e se divertir como em blocos de carnaval.



18h ÀS 22h – Ponto de encontro sustentável

‘’Tá’’ curtindo o Sesc Verão e se perdeu dos familiares e amigos? Vá para a instalação Ponto de Encontro do Sesc+ Sustentabilidade, que é iluminado por energia solar, e aprenda um pouco mais sobre como é gerada essa energia e aguarde eles irem até você!



20h – Performance com o grupo Rio Show Live Tamborzão

Espetáculo de música, luzes e muita animação!



Sábado – 28 de janeiro

10h às 17h - Espaço Lazer

Ambiente propício para a prática de atividade física de forma descontraída, com brinquedos infláveis (tobogã, futebol de sabão, cama elástica e high jump).



10h às 17h – Espaço Família

Ambientes com jogos de salão, brincadeiras antigas, atividades esportivas, educativas e culturais, integrando a programação do verão para toda a família.

10h às 17h – Espaço Kids

Ambiente de vivências lúdicas por meio de jogos, brincadeiras livres e divertidas, trabalhos manuais e atividades que envolvem crianças de até 6 anos em conjunto com seus familiares.



14h – Apresentação esportiva : Vôlei de praia : Carolina Sallaberry, Marcela Mattoso, Giulia Gávio, Natasha Valente.

Apresentação esportiva contando um pouco de suas trajetórias, e em seguida uma vivência da modalidade com o público presente.

10h às 17h – Saúde é o que interessa!

Aulões de modalidades esportivas (pilates, ioga, tai chi chuan, ritmos) como forma de proporcionar ao público experimentação das modalidades ofertadas pelo Sesc. As intervenções acontecerão ao longo do dia, em diversos momentos.

10h às 17h - Plogging

Plogging é a união da corrida/caminhada com a coleta de lixo no local por onde as pessoas passam. Sendo assim, faremos ações locais como forma de minimizar os resíduos deixados ao longo da praia.

10h às 17h – Solta o som!

Apresentação musical com ritmos que embalam o verão.

10h às 17h – Verão Divertido

Muita energia e alegria em interações recreativas que aproximam ainda mais as pessoas na estação mais quente do ano. Socialização, bem-estar e diversão para todos através de gincanas, estafetas, desafios e novas experiências.

10h às 17h – Espaço Zen

Já se imaginou fazendo atividades como alongamento, relaxamento, ioga e tai chi chuan ao som do mar e com a vista maravilhosa de uma praia?

10h às 17h – Conhecendo símbolo do Autismo

A programação propõe uma instalação lúdica para melhor disseminação de conhecimentos acerca do autismo e o laço símbolo do autismo. O intuito da campanha é falar do espectro autismo de modo que possamos alertar a sociedade sobre o diagnóstico, o cuidado e acolhimento.

10h às 17h – Batalha de Hits

Objetivando atender o público jovem com uma linguagem que corresponda com o que pretendemos dentro do objetivo do projeto, empoderamento juvenil e construção de novas trajetórias a partir do acesso a informação e arte.

10h às 17h – Você Sabia? Jogo da memória

Instalação lúdica e participativa de jogo da memória que evidencia os direitos e curiosidades sobre o envelhecimento.

10h às 17h – Conhecendo os direitos dos idosos

O objetivo é promover uma programação que esteja em consonância com o estatuto do idoso e também possa contribuir para a socialização de informações que possam contribuir para o autocuidado e o envelhecimento saudável.

10h às 17h – Empreendedorismo Juvenil

A proposta é levar para o Sesc Verão possibilidades de empreender através das áreas do esporte, arte e estética. Contribuindo para ampliar a visão dos jovens sobre a possibilidade de atuação nos diferentes espaços sociais.

10h às 17h - Gibiteca

Espaço dedicado ao estímulo à leitura de crianças e jovens com histórias em quadrinhos. Além dos gibis, o espaço disponibilizará puffs e redes para tornar a leitura ainda mais agradável e confortável.



10h às 20h – Exposição de Artes Visuais: Cromática

A exposição Cromática convida o espectador a refletir sobre diferentes percepções das cores em variados contextos sociais e temporais, sobretudo na estação mais quente do ano.

10h às 17h – Água, um bem para todos

Através da aprendizagem criativa, onde brincar é um universo com muitas possibilidades, vamos utilizar a realidade virtual, aplicar makey makey e outros experimentos para aprender mais sobre a água.

10h às 17h – Geladinho fitoterápico

Utilizando plantas medicinais, além de refrescante, o geladinho fitoterápico é uma maneira saudável de ajudar na hidratação.

10h às 17h – Campanha CÂNCER DE PELE – Oficina de viseira.

O objetivo é alertar, informar e conscientizar a população sobre os riscos dos tumores cutâneos causados pelo excesso de sol, com oficina de trabalhos manuais de viseira infantil.

10h às 17h – Campanha arbovirose

Tem como objetivo alertar doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos. As arboviroses mais comuns em ambientes urbanos e no período do verão são: dengue, chikungunya e zika, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

10h às 17h – Alimentação saudável

Oficina com o objetivo de estimular a alimentação saudável, apresentando os alimentos da estação, aprendendo sobre seus benefícios e incentivando o consumo de frutas, legumes e verduras na infância, onde se criam os hábitos alimentares.



14h | 16 anos -visita ao observatório nuclear de Angra dos Reis

Visita guiada em um espaço moderno e interativo que apresenta informações a respeito da geração de energia elétrica a partir de reatores nucleares e da história da energia nuclear no Brasil.

19h às 22h – Observação noturna com telescópio.

O verão, muitas vezes, proporciona céu limpo com noites estreladas! A proposta desta atividade é proporcionar uma experiência profunda com a noite estrelada, ao explorar constelações, estrelas, planetas e outras joias da esfera celeste.

22h30 – Show musical com Diogo Nogueira



Domingo– 29 de janeiro

10h às 17h – Espaço lazer

Ambiente propício para a prática de atividade física de forma descontraída, com brinquedos infláveis (tobogã, futebol de sabão, cama elástica e high jump).



10h às 17h – Espaço Família

Ambientes com jogos de salão, brincadeiras antigas, atividades esportivas, educativas e culturais, integrando a programação do verão para toda a família!

10h às 17h – Espaço kids

Ambiente de vivências lúdicas por meio de jogos, brincadeiras livres e divertidas, trabalhos manuais e atividades que envolvam crianças de até 6 anos em conjunto com seus familiares.

10h às 17h - SAÚDE É O QUE INTERESSA!

Aulões de modalidades esportivas (pilates, ioga, tai chi chuan, ritmos) como forma de proporcionar ao público experimentação das modalidades ofertadas pelo Sesc. As intervenções acontecerão ao longo do dia, em diversos momentos.

10h às 17h – Solta o som!

Apresentação musical com ritmos que embalam o verão!

10h às 17h – Verão Divertido

Muita energia e alegria em iterações recreativas que aproximam ainda mais as pessoas na estação mais quente do ano. Socialização, bem-estar e diversão para todos através de gincanas, estafetas, desafios e novas experiências.

10h às 17h – Espaço Zen

Já se imaginou fazendo atividades como alongamento, relaxamento, ioga e tai chi chuan ao som do mar e com a vista maravilhosa de uma praia?

10h às 17h – Conhecendo o símbolo do Autismo

A programação propõe uma instalação lúdica para melhor disseminação de conhecimentos acerca do autismo e o laço símbolo do autismo. O intuito da campanha é falar do espectro autismo de modo que possamos alertar a sociedade sobre o diagnóstico, o cuidado e acolhimento.

10h às 17h – Batalha de Hits

Objetivando atender o público jovem com uma linguagem que corresponda ao que pretendemos dentro do objetivo do projeto, empoderamento juvenil e construção de novas trajetórias a partir do acesso à informação e arte.



10h às 17h – Você sabia? Jogo da memória TSI



Instalação lúdica e participativa de jogo da memória que evidencia os direitos e curiosidades sobre o envelhecimento.



10h às 17h – Conhecendo os direitos dos idosos



O objetivo é promover uma programação que esteja em consonância com o estatuto do idoso e, também, possa contribuir para socialização de informações que possam contribuir para o autocuidado e o envelhecimento saudável.



10h às 17h – Empreendedorismo Juvenil



A proposta é levar para o Sesc Verão possibilidades de empreender através das áreas do esporte, arte e estética. Contribuindo para ampliar a visão dos jovens sobre a possibilidade de atuação nos diferentes espaços sociais.



10h às 17h – Gibiteca



Espaço dedicado ao estímulo a leitura de crianças e jovens com histórias em quadrinhos. Além dos gibis o espaço disponibilizará puffs e redes para tornar a leitura ainda mais agradável e confortável.



10h às 20h – Exposição de artes visuais: Cromática



A exposição Cromática convida o espectador a refletir sobre diferentes percepções das cores em variados contextos sociais e temporais, sobretudo na estação mais quente do ano.



10h às 17h – Água, um bem pra todos



Através de a aprendizagem criativa, onde brincar é um universo com muitas possibilidades, vamos utilizar a realidade virtual, aplicar makey makey e outros experimentos para aprender mais sobre a água.



10h às 17h – Geladinho Fitoterápico



Utilizando plantas medicinais, além de refrescante, o geladinho fitoterápico é uma maneira saudável de ajudar na hidratação.



10h às 17h – Campanha Câncer de Pele – Oficina de viseira



O objetivo é alertar, informar e conscientizar a população sobre os riscos dos tumores cutâneos causados pelo excesso de sol, com oficina de trabalhos manuais de viseira infantil.



10h às 17h – Campanha Arbovirose



Tem como objetivo alertar doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos. As arboviroses mais comuns em ambientes urbanos e no período do verão são: dengue, chikungunya e zika, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.



11h – Apresentação de futevôlei – com Djalminha



15h – Show Jurameiros

15h às 16h – Intervenção Circense: Piratas da Perna de Pau



“Piratas da Perna de Pau” é um espetáculo cômico, poético, virtuoso e, no mínimo, radical!



15h30 – Som de verão



Para esquentar ainda mais essa estação do ano levamos ao público Som de Verão, grupos da região são convidados a apresentar um repertório cheio de suingue e energia para não deixar ninguém parado.