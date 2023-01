Praça do Peixe no centro vai concentrar a programação Verão#Tô no Rio. - Divulgação/rede social

Angra dos Reis - O final de semana em Angra promete ser agitado com o Projeto “Verão #tônoRio“, evento realizado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em parceria com a TurisAngra, que estará presente em um contêiner totalmente instagramável, divulgando as belezas e atrações do município.



O evento começa nesta quinta-feira, 26 de janeiro e vai até domingo,28, agitando a Praça Zumbi dos Palmares, no Centro, com atividades que ocorrerão das 16h às 22h, até sábado. Já no domingo, vai das 14h às 20h. Além de DJs, várias bandas locais vão se apresentar gratuitamente.

A van do Artesanato, loja itinerante que expõe peças de artesãos do município, também estará no local, apresentando os trabalhos dos angrenses. O Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, coordenado pela Setur-RJ/TurisRio, tem como objetivo fomentar a atividade geradora de renda e desenvolvimento regional. ( Confira agenda)



Programação musical:



26/01- Quinta-feira - Zampaglione e banda (20h).



27/01- Sexta-feira - Higor (20h).



28/01- Sábado - Nosso Som (20h).



29/01- Domingo - Clube do Choro (18h).