Angra dos Reis

Morre em Angra o vereador do Cidadania Henrique Obina

Funcionário público concursado, uma liderança do bairro Belém, vereador atuante e muito querido pelos amigos, pelos pares no legislativo e pela população pelos serviços prestados às comunidades. Obina conseguiu uma cadeira no Legislativo com 2.336 votos, o segundo vereador mais votado nas últimas eleições no município. Já no primeiro mandato foi eleito ao cargo de primeiro vice-presidente da mesa diretora. O sepultamento será no final da tarde desta sexta-feira,27, no cemitério do bairro Belém, onde começou a sua história política.

Publicado 27/01/2023 11:17 | Atualizado há 1 hora