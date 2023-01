Praia Grande em Angra dos Reis - Divulgação/evento

Publicado 28/01/2023 19:17

Costa Verde- Ao todo cerca de 230 inscritos em Angra, Paraty e Mangaratiba, com idade entre 7 e 17 anos participaram da edição2023 do "Projeto Botinho", criado há 60 anos pelo Corpo de Bombeiros Militar/RJ. Durante duas semanas deste mês, crianças e jovens foram envolvidos com atividades que tiveram como foco, estimular a cultura de prevenção a acidentes marítimos, noções de primeiros socorros, salvamentos, instruções sobre as condições do mar, além da programação socioeducativa voltada para educação ambiental e cidadania.

O Projeto é executado pelos quartéis de Bombeiros do estado com apoio das prefeituras e empresas colaboradoras. Todos os anos a procura pela colônia de férias ao ar livre, em Angra, Paraty , Ilha Grande e Mangaratiba , é grande, por conta de um cenário perfeito: sol, calor e praia, para uma turminha que gosta de se divertir, nadar, e um aprendizado ao ar livre. Foi assim que as crianças participaram de mais uma edição do Projeto Botinho em duas semanas de férias escolares.

Maria Eduarda, 10, substituiu o passeio para casa de familiares, para participar do projeto, pelo segundo ano consecutivo e já está torcendo para chegar as férias do próximo ano, 2024. “ É muito legal agente aprende e se diverte. Eu amo vim para praia. Tomara que este ano passe bem rapidinho” – disse feliz com mais um ano de missão cumprida e aprendizagem, que levará por toda a sua vida.

As atividades são distribuídas em três turmas de acordo com cada faixa etária; Golfinho 7 a 10 anos; Moby Dick 11 a 14 anos e Tubarão 15 a 17 anos.

Em Angra, o projeto este ano teve a participação de 100 inscritos e as atividades foram desenvolvidas na Praia Grande, com a presença de uma equipe de Bombeiros e profissionais de Desportos da Secretaria de Esportes, que todos os anos oferecem aulas de ginástica gratuitas para os responsáveis que acompanham as crianças. O importante é não deixar ninguém na ociosidade. Todos os anos o sol e o tempo firme são aliados do Botinho que já é sucesso de público.

A solenidade de encerramento foi uma grande festa, assim como toda a programação. Teve bolo, cachorro quente, refrigerante e muita água para hidratar a criançada, e contou ainda com a presença do Comandante do 10º GBM, responsável pela realização do projeto em Angra, militares envolvidos na ação, além de representantes do governo municipal e empresas colaboradoras.

Botinho em Paraty Divulgação/evento

Em Paraty - Cerca de 80 crianças e adolescentes participaram do projeto realizado pelo 26º GBM em parceria com a prefeitura. As atividades foram realizadas na Praia do Pontal e a cerimônia de encerramento foi no quartel com a entrega de certificado pelas autoridades militar e civil, presentes, além de familiares. As crianças se divertiram com pula-pula e para refrescar a distribuição de picolé.

Praia do Saco Mangaratiba Divulgação/evento

Em Mangaratiba - O ´Botinho´ acontece sempre na Praia do Saco e é um sucesso entre a garotada do município. Cerca de 50 crianças e adolescentes estiveram presentes na colônia de férias. A formatura, com entrega de certificado contou com as presenças do Subcomandante do Corpo de Bombeiros de Angra dos Reis, do Comandante do Destacamento de Bombeiros de Mangaratiba, e de secretários do governo municipal.