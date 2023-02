Angra dos Reis

"Projeto Botinho " termina com festa na areia da Costa Verde

Bolo, cachorro quente, água pra hidratar, refrigerante, picolé e entrega de certificado foi assim a sexta-feira,27, dia de encerramento da maior colônia de férias da América latina, na Costa Verde "Projeto Botinho" - criado há 60 anos pelo Corpo de Bombeiros Militar/RJ e desenvolvido pelos quartéis do Estado. Em Angra a festa de encerramento foi na Praia Grande. Em Mangaratiba, o projeto aconteceu na Praia do Saco, e em Paraty na Praia do Pontal. Cerca de 230 inscritos com idade entre 7 e 17 anos participaram do projeto no litoral.

