Ação Civil Pública que derrubou a cobrança do estacionamento rotativo em Angra. - Divulgação

Ação Civil Pública que derrubou a cobrança do estacionamento rotativo em Angra.Divulgação

Publicado 31/01/2023 09:35

Angra dos Reis – Está proibido pela Justiça a cobrança do estacionamento Angra Rotativo, desde o final da tarde de ontem, 30 de janeiro de 2023, depois da Justiça acatar a denúncia do Ministério Público solicitando a suspensão da cobrança por apresentar irregularidades no processo de implantação do sistema, não houve licitação pública para a contratação da empresa. Segundo o autor da denúncia, o empresário Marcus Venícius Barbosa, foi atribuída pela Prefeitura à mesma empresa de iluminação pública da cidade a tarefa de administrar o Angra Rotativo. Essa não é a primeira vez que a Justiça suspende a cobrança de estacionamento no município de Angra dos Reis, desde 2013.

O Ministério Público se manifestou nos autos pelo deferimento da tutela de urgência, na suspensão imediata do sistema de estacionamento tarifado, assim como o bloqueio da arrecadação e compartilhamento das receitas derivadas do Angra Rotativo.

Suspensa a cobrança do Angra Rotativo Divulgação/PMAR

“ O Consórcio Luz de Angra é para modernizar, recuperar e expandir , enfim, melhorar toda a infraestrutura da rede municipal de iluminação pública e não para explorar vaga de estacionamento” – afirmou Venícius, que vai entrar com outra ação, pedindo a devolução dos valores cobrados ilegalmente aos motoristas, durante a operação do sistema.

O Angra Rotativo foi criado pela prefeitura dentro do projeto Cidade Inteligente em dezembro de 2022, com objetivo de ordenar e democratizar o estacionamento das vias públicas de todo o município. O sistema funcionava de segunda a sexta-feira das 8h às 19h e aos finais de semana e feriados das 8h às 14h ( exceto as zonas Azul e laranja, se estendia até às 19h).

O estacionamento era demarcado por zona Azul,( carro de passeio) Laranja ( estacionamento na orla) e Branca( para motos), com valores de R$ 3 a hora, já a zona branca R$ 1 a hora.

A Prefeitura por nota, através da sua Assessoria de Comunicação, informou que vai recorrer à Justiça, e afirma a importância do Angra Rotativo para organizar e democratizar a busca por vagas de estacionamento em áreas de maior fluxo de veículos no município. Reafirmando que a ação faz parte do programa Cidade Inteligente, uma parceria público-privada da Prefeitura com o Consórcio Luz de Angra. “A Prefeitura recorrerá da decisão”.