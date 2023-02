Abrigo de ônibus desaba atinge idosa, na rua Luigi Amêndola, no Parque das Palmeiras. - Divulgação/rede social

Abrigo de ônibus desaba atinge idosa, na rua Luigi Amêndola, no Parque das Palmeiras.Divulgação/rede social

Publicado 03/02/2023 21:38

Angra dos Reis – Um susto para uma idosa que aguardava em baixo de um ponto de ônibus que faz a linha Circular – Balneário/centro, ( passando pelo Parque das Palmeiras). Nessa quarta-feira,1º. a estrutura do abrigo de ônibus- feita de madeira grossa e telha colonial- desabou atingindo a passageira. Ela teve um corte no pescoço. Foi socorrida e levada para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. Depois de medicada e assistida pelo médico ela foi liberada.

O ponto de ônibus, fica localizado em uma área nobre da cidade, no Parque das Palmeiras, na rua Luigi Amêndola. O local é bem movimentado por conta de escolas, comércio, escritório de tv à cabo e internet, restaurantes, hospital, estádio municipal, entre outros, além do depósito da Prefeitura, onde pacientes buscam fraldas descartáveis, entre outros itens distribuídos para população de baixa renda.

Em nota, a Prefeitura através da Assessoria de Comunicação informou que reforçou o trabalho de vistoria nos pontos de ônibus, e se alguma estrutura estiver comprometida será revitalizada. Quanto ao abrigo de ônibus que caiu, será construído outro no local.

Segue nota da PMAR

PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS // NOTA PARA O JORNAL O DIA



“A Prefeitura de Angra dos Reis informa que reforçou as vistorias para avaliar as condições dos pontos de ônibus da cidade. Aqueles que apresentarem problemas serão revitalizados.



No Parque das Palmeiras, está em andamento a construção de um novo abrigo no ponto de ônibus que caiu nesta semana. A obra está sendo feita pela Secretaria Executiva de Serviço Público.



Com relação à pessoa que ficou ferida, a Prefeitura informa que ela foi atendida no HMJ e teve alta no mesmo dia”.