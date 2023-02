Colisão entre moto e bicicleta, na Rio-Santos na altura no DNIT, sentido Rio, ciclista morreu no local. - Divulgação

Publicado 04/02/2023 12:15 | Atualizado 04/02/2023 12:17

Angra dos Reis- Uma colisão entre moto e bicicleta, no trevo do Areal, deixa uma vítima fatal e outra em estado grave, na manhã deste sábado, 4. O ciclista um idoso de 68 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motociclista, de 18 anos, com ferimentos graves foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. Ele foi entubado por conta dos ferimentos.

As Polícias Federal e Militar estiveram no local, não informaram o que poderia ter provocado o trágico acidente. Segundo populares, o motociclista estava indo para o trabalho.

A colisão foi na Rio-Santos, na altura do DNIT, no trevo do Areal, na Japuíba. O trânsito sentido Rio, ficou lento no local até o trabalho de remoção da vítima e da perícia para liberação do corpo do idoso. Neste momento flui normalmente.