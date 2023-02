Contrato para a revitalização da área e construção de um ginásio esportivo no Encruzo da Enseada. - Divulgação

Publicado 04/02/2023 15:43 | Atualizado 04/02/2023 15:49

Angra dos Reis- “ Um abandono total com o espaço de lazer das crianças e o mau uso do dinheiro público” – disse Manoel B. S, Barbosa,70, morador do bairro Encruzo da Enseada, em Angra dos Reis/RJ. Ele se refere a uma área de lazer, um campo de futebol que era utilizado pelos moradores, diariamente, para uma pelada e também para abrigar a escolinha de futebol da Prefeitura, treinando crianças e jovens. Hoje serve para acúmulo de lixo, mato e abrigo para usuário de drogas.

Mato tomou conta do campo de futebol do Encruzo da Enseada. "Área de Lazer" que traz insegurança aos moradores. Divulgação



Além do matagal que invadiu o espaço, há lixo no local, inclusive garrafas, o que pode trazer à comunidade, infestação do mosquito Aedes aegypti, roedores, e ainda insegurança para quem transita durante a noite, porque além do mato, uma estrutura antiga que servia como vestiário para as crianças e jovens da escolinha, está sendo usada para abrigar moradores de rua e usuários de drogas, segundo depoimento do morador. " É um perigo passar a noite no local. Sinceramente não dá".

Campo de futebol do Encruzo da Enseada é alvo de usuários de drogas Divulgação



A área onde é o campo de futebol, a prefeitura em 2019 fez um projeto para transformar o local em um ginásio esportivo, através de licitação foi contratada uma empresa no valor de mais de R$ 1 milhão. Deste montante, foram pagos pelo município, cerca de 50% do valor. Em 2021 foi assinado um termo aditivo de supressão, no contrato. A obra não foi concluída. Em 2022, a Prefeitura decidiu reincidir o contrato e multar a empresa em 5% do valor total do empreendimento.

Campo de futebol do Encruzo da Enseada relógio roubado. Divulgação



Por conta deste impasse, a prefeitura, em nota, através da Assessoria de Comunicação, informou que teve que romper com o contrato e multar em 5%, em cima do valor total do empreendimento, a primeira vencedora da licitação. E que as providências estão sendo tomadas para uma nova licitação. Enquanto não se concretiza o processo, o município afirmou que vai acionar as secretarias responsáveis para que sejam feitas; a capina no local, a coleta de lixo e a secretaria de Segurança para evitar que a população seja alvo de criminosos e drogados que utilizam o local.( Veja Nota da PMAR, na Íntegra)





PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS



“A Prefeitura de Angra dos Reis informa que uma nova licitação será aberta para contratar a empresa que concluirá as obras do complexo esportivo do Encruzo da Enseada, uma das prioridades da atual gestão municipal.



A medida foi tomada após a vencedora da primeira licitação não ter cumprido com suas obrigações. A Prefeitura rescindiu o contrato e aplicou uma multa que pode chegar a 5% do valor total do empreendimento.



A equipe da Secretaria de Urbanização, Parques e Jardins assumiu as obras enquanto a nova licitação não for concluída. Um novo alambrado já foi instalado e está sendo pintado.



Em relação às queixas de moradores da região, a Prefeitura informa que acionará as Secretarias de Saúde (para verificar possíveis focos de mosquito), Serviço Público (para capinar e limpar a área) e Segurança Pública (para verificar eventuais ações de criminosos); e a empresa responsável pela coleta de lixo”.



Ainda de acordo com a comunidade, à denúncia será protocolada no Ministério Público/RJ, para que providências sejam tomadas.

