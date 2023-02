Campanha de vacinação- contra Covid 19 e multivacinação - acontece hoje, dia 4, até às 16h em vários bairros da cidade. - Divulgação/PMAR

Campanha de vacinação- contra Covid 19 e multivacinação - acontece hoje, dia 4, até às 16h em vários bairros da cidade. Divulgação/PMAR

Publicado 04/02/2023 12:57

Angra dos Reis- Com o objetivo de atualizar o calendário vacinal das crianças e aumentar a cobertura contra a Covid-19 para toda a população, a Secretaria Municipal de Saúde está realizando neste sábado,4, uma campanha de vacinação em diversas unidades de saúde da cidade.

A imunização com vacinas do calendário nacional e Covid-19 acontece das 9h às 16h nas seguintes unidades: ESF Monsuaba, ESF Jacuecanga, Clínica da Família do Centro, ESF Japuíba 2/3, ESF Bracuí, Clínica da Família do Frade e Parque Mambucaba módulo 4. Para se vacinar, é necessário levar cartão de vacina, cartão do SUS e CPF.

O público-alvo relacionado à vacina da Covid-19 é a partir dos 3 anos de idade. No caso da multivacinação, a imunização é voltada às crianças de dois meses em diante. Em ambos os casos não há necessidade de agendamento prévio.

Vá a um desses postos de vacinação e proteja seu filho.