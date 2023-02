Angra dos Reis

Moradores denunciam abandono de área de lazer no Encruzo da Enseada

O espaço, um campo de futebol, era o único lazer da comunidade, do bairro Encruzo da Enseada, em Angra dos Reis/RJ e utilizado para treinamento de crianças e jovens nas escolinhas de futebol da Prefeitura. Hoje, serve para criadouro do mosquito Aedes aegypti, traz insegurança à população, por conta do matagal que toma conta do espaço e a estrutura, que servia como vestiário, está sendo usada por grupos, para uso de drogas e acúmulo de lixo. Ainda segundo denúncia dos moradores, a empresa contratada através de licitação para a construção de um ginásio esportivo, no local, orçado em mais de R$ 1 milhão, levou cerca de 50% do montante e no final do ano passado a Prefeitura, reincidiu o contrato. Ainda de acordo com moradores, a denúncia será protocolada no Ministério Público/RJ, por se tratar de dinheiro público.

Publicado 04/02/2023 15:43 | Atualizado há 22 horas