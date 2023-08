Angra presente no Encontro das Cidades Patrimônio Mundial em Paraty - Divulgação/PMAR

Angra presente no Encontro das Cidades Patrimônio Mundial em ParatyDivulgação/PMAR

Publicado 06/08/2023 01:35

Angra dos Reis - O secretário de Cultura de Angra dos Reis, Andrei Lara, representou o município no segundo dia de programação do 10º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial da Unesco, realizado nessa semana em Paraty. O evento foi aberto ao público e realizado pela Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial (OCBPM). A Prefeitura de Angra dos Reis marcou presença representando a cidade que tem a Ilha Grande como Patrimônio Mundial juntamente com Paraty.

Em um painel sobre modelos de gestão do patrimônio, Lara abordou os desafios de um sítio misto como o de Paraty e Ilha Grande, que em 2019 ganharam o título de Patrimônio Mundial da Unesco.

– Tenho que destacar pertinência de discutir modelos de gestão da Ilha Grande, Patrimônio Mundial da Unesco. A realização de políticas públicas nos mais variados setores é essencial para o desenvolvimento da Ilha, trazendo melhorias para todo o município de Angra dos Reis – comentou Andrei Lara.

Em sua apresentação, o secretário destacou a presença de comunidades tradicionais na Baía da Ilha Grande, como quilombolas, indígenas e caiçaras, e as características geográficas e culturais do território. Temas como turismo, cultura, saúde, segurança, infraestrutura, saneamento e preservação ambiental da Ilha Grande também foram abordados.

– O evento é uma oportunidade para apresentar os trabalhos e projetos realizados na Ilha Grande. Além disso, ao acompanhar as apresentações de outros municípios, é possível entender as demandas e necessidades dos patrimônios mundiais. Angra e Paraty, por serem cidades vizinhas, devem andar juntas para o desenvolvimento dos seus respectivos patrimônios – frisou.

Também participaram do painel Jose Sérgio Barros, secretário de Cultura de Paraty; Hermano Queiroz, superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na Bahia; Lú Feres, presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte; e Mário Augusto Ribas, presidente da Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial.



Tesouro mundial



Ilha Grande e Paraty foram reconhecidas pela Unesco em 2019 como Patrimônio Mundial. O título criou um compromisso internacional de preservação do local. O plano de gestão compartilhada do sítio misto, construído com representações locais, mapeia riscos e aponta ações para minimizar possíveis ameaças ao valor universal excepcional de Paraty e Ilha Grande. Os dois locais são marcados pela coexistência de uma cultura viva e um ambiente natural exuberante.