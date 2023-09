Vacinação acontece até às 16h em 38 postos de saúde da cidade além de um posto volante no Parque Mambucaba - Divulgação/PMAR

Vacinação acontece até às 16h em 38 postos de saúde da cidade além de um posto volante no Parque MambucabaDivulgação/PMAR

Publicado 02/09/2023 12:09

Angra dos Reis - Neste sábado, 2 de setembro, Angra dos Reis/RJ adere ao Dia D multivacinação. Das 9h às 16h, 39 pontos estão abertos para vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo é colocar em dia sua caderneta vacinal. São 38 unidades de saúde, além do ônibus da Saúde que está no Parque Mambucaba.

– A cobertura vacinal infantil está baixa em todo o país. É muito importante que os responsáveis fiquem atentos e não percam a oportunidade de colocar em dia as vacinas que estão atrasadas, assim como aquelas que nunca foram feitas. Vacinas salvam vidas – ressaltou o secretário de Saúde, Glauco Fonseca.

Estão disponíveis as seguintes vacinas: BCG, Pentavalente, Pólio inativada (VIP), Pólio atenuada (VOP), Pneumocócica 10, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice viral, Tetra viral, DTP, HPV e as contra febre amarela, hepatite A, rotavírus, varicela, influenza e covid-19 (bivalente), entre outras. Para ser vacinado, basta que o menor compareça, acompanhado do responsável, na unidade de saúde mais próxima, levando cartão de vacina e documentos pessoais como CPF e Cartão SUS.



UNIDADES ABERTAS



1º DISTRITO

- ESF Morro da Cruz

- ESF Peres/ Glória

- Clínica da Família Centro

- ESF Bonfim/Contorno

- ESF Praia do Anil

- ESF Balneário

- ESF Marinas

- ESF Sapinhatuba 1

- ESF Sapinhatuba 2

- ESF Sapinhatuba 3



2º DISTRITO

- ESF Belém

- ESF Pontal/Gamboa

- ESF Japuíba

- ESF Encruzo da Enseada

- ESF Campo Belo

- ESF Areal/ Campo Belo 2

- ESF Nova Angra 1

- ESF Nova Angra 2

- ESF Banqueta 1

- ESF Banqueta 2 / Vale da Banqueta

- ESF Serra D'Água



3º DISTRITO

- ESF Camorim Pequeno

- ESF Camorim

- ESF Jacuecanga

- ESF Caputera

- ESF Monsuaba

- ESF Cantagalo

- ESF Petrobras



4º DISTRITO

- UBS Bracuí

- ESF Frade III/ Constância

- Clínica da Família Frade

- Ônibus da Saúde (Parque Mambucaba)

- ESF Vila Histórica

- Clínica da Saúde Parque Mambucaba

- UBS – Indígena Aldeia Sapukai



5º DISTRITO

- ESF Abraão

- ESF Araçatiba

- ESF Matariz

- ESF Provetá