Advogados e professores de Direito proferem palestras de oratória da OAB/RJ em AngraDivulgação/Assessoria OAB/RJ

Publicado 15/11/2023 09:34

Angra dos Reis - A Comissão de Mentoria Jurídica da OAB/RJ promoverá uma palestra do Projeto FALE SEM MEDO nesta sexta-feira (17), às 10h30, na Subseção de Angra dos Reis/RJ. A iniciativa, através de palestras e minicursos, objetiva o desenvolvimento pleno das potencialidades dos advogados através da oratória.



O advogado e professor Telson Pires, que há mais de 20 anos ajuda pessoas no trato com as palavras, disse que o profissional da área precisa posicionar a sua fala adequadamente, para convencer um possível cliente a contratá-lo. "Com o emprego das redes sociais trouxeram certo comodismo em relação ao uso do vernáculo. Hoje não há muita preocupação com a linguagem adequada nem com o resultado efetivo do discurso ou da mensagem. O importante passou a ser a lacração, para usar o termo da moda, com o emprego de gírias, linguagem neutra e expressões do momento. Também os cursos de Direito, em sua maioria, não têm se preocupado com o progresso dos seus alunos nessa área, sendo decisiva neste sentido a atuação da OAB.”



Advogados e estudantes de Direito aprendem com projeto da OAB/RJ, a importância de excluir o modismo da linguagem, no dia-a-dia de trabalho. Divulgação/Assessoria OAB/RJ

Telson Pires ainda completou “seja para ter uma boa desenvoltura em juízo, razão pela qual se tem por oportuna a iniciativa da vice-presidente da OAB/RJ, Dra. Ana Tereza Basílio, de inserir o Projeto FALE SEM MEDO no extenso rol de possibilidades de capacitação e aprimoramento que a COMISSÃO DE MENTORIA JURÍDICA oferece aos advogados gratuitamente.”



Para Thais Fontes, presidente da COMISSÃO DE MENTORIA JURÍDICA da OAB/RJ, "É uma honra para esta Comissão apoiar o projeto FALE SEM MEDO, para percorrer as Subseções do Rio de Janeiro. Nossa missão é oferecer qualificação gratuita para toda a advocacia e estudantes de Direito."





Os interessados em participar da atividade podem comparecer diretamente na 21ª Subseção de Angra dos Reis, na Rua Cel. Carvalho, nº 488, às 10h30.