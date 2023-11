Célia Jordão solicita a reinstalação da Comissão Especial da Indústria Naval para geração de emprego no litoral do Estado - Divulgação/Assessoria da Deputada

Célia Jordão solicita a reinstalação da Comissão Especial da Indústria Naval para geração de emprego no litoral do EstadoDivulgação/Assessoria da Deputada

Publicado 27/11/2023 23:47 | Atualizado 27/11/2023 23:48

Costa verde - A deputada estadual Célia Jordão (PL) reinstalou na Assembleia Legislativa do Estado, nessa semana (25), a Comissão Especial da Indústria Naval - Criada em 2021. À frente dos trabalhos, a parlamentar busca o fortalecimento e ampliação do setor.

"Acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval e de offshore e do setor de petróleo e gás do Estado do Rio de Janeiro", é uma das metas a serem alcançadas, além de estimular a cadeia produtiva, gerando emprego e renda para os municípios do sul fluminense, principalmente, a costa verde.

A deputada é autora da Lei 10.028/2023, que incentiva as atividades econômicas vinculadas à economia do mar, dentre elas, a reciclagem e o desmantelamento de cascos de embarcações em baías e portos do Estado do Rio de Janeiro, tendo como prioridade promover o desenvolvimento socioeconômico, gerar emprego e renda de forma sustentável e contribuir para o aumento da arrecadação no Estado.



“Quando a atividade naval vai bem, várias atividades econômicas acabam sendo positivamente impactadas, e isso inclui também empresas do interior fluminense. O estaleiro Brasfells, que fica em Angra dos Reis, é um exemplo. Quando está funcionando bem, o outro, que depende de suas atividades, também caminha para o progresso”, ressaltou a deputada.

Fazem parte ainda da comissão; como vice-presidente o deputado Rosenverg Reis (MDB) e, como relator, o deputado Vinicius Cozzolino (União).

Célia Jordão Em seu primeiro mandato na Alerj, foi escolhida para representar o legislativo fluminense na Comissão Estadual pelo Desenvolvimento da Economia do Mar (Cedemar), grupo criado para discutir soluções estratégicas para o setor e que reúne representantes da Firjan, Sebrae, Fecomércio, universidades e do Cluster Tecnológico Naval.