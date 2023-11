Time do Angra adulto de Basquete - Divulgação/Liga

Time do Angra adulto de BasqueteDivulgação/Liga

Publicado 28/11/2023 01:05

Angra dos Reis - Os dois times do Angra Basquete entraram em quadra no último domingo,( 26), em partidas válidas pelas semifinais dos Campeonatos da LSB (Liga Super Basketball). E as duas equipes venceram seus jogos, que aconteceram na Arena Sodiê, em Mesquita.

Pela manhã, o Angra Máster +40 fez o seu primeiro jogo pelas semifinais e venceu o Combinado Copacabana pelo placar 95 a 79 (diferença de 16 pontos) com o primeiro tempo terminando 45 a 43 para o Combinado Copacabana).

time Basquete Mais 40 Divulgação/Basquete

O Angra Máster +40 perdeu o 1º quarto por 21 a 19, empatou em 24 a 24 no segundo quarto, mas ganhou os dois últimos quartos por 30 a 16 e 22 a 18. O cestinha do time angrense foi Carlinhos com 27 pontos, os reboteiros da equipe foram Douglas Motta e Diego Sant’Anna, cada um com seis rebotes, e o Douglas Motta foi o líder em assistência com nove assistências no jogo.

Com a vitória no primeiro duelo, o Angra Máster +40 deve vencer o próximo confronto, que fechará a série em 2 a 0, e garantirá sua vaga na grande final. O segundo jogo das semifinais do Máster +40 está marcado para o próximo domingo, dia 3, às 15h, na Arena Sodiê.



Adulto já está na final

E na parte da tarde, também na Arena Sodiê, o time adulto do Angra Basquete voltou a vencer, fez 2 a 0 na série diante do Iguaba e está na grande final do Estadual da LSB. Placar no segundo duelo 94 a 72 (diferença de 22 pontos) o 1º tempo terminou 50 a 34 para Angra. O time venceu os três primeiros quartos: 24 a 16, 26 a 18, 25 a 19 e empatou o último quarto em 19 a 19. O Cestinha do time adulo do Angra foi Pedro La Marca com 18 pontos, o reboteiro foi Matheus Lage com 7 rebotes, e Matheus Jordan foi o líder em assistências do time com 7 assistências.

A equipe enfrentou o Iguaba, venceu o jogo e classificou-se para a final com: Igor Gabriel, Douglas Motta, Pedro La Marca, Matheus Jordan, Matheus Lage, Irwing Jonhson, Rafael Alves, Thiago Lucas, Carlinhos, Jean Thomps e Deyvid de Carvalho. Técnico André Baratão. A campanha do Angra adulto até chegar a final do Estadual da LSB: 13 jogos, 12 vitórias e apenas uma derrota.

A LSB já programou para os dias 3, 10 e 17 de dezembro as datas dos confrontos da final do Estadual, que será também em melhor de três jogos. O adversário do Angra Adulto será o Municipal.