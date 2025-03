Processo "Cartas marcadas " - Divulgação

Publicado 26/03/2025 00:20

Angra dos Reis - Proferida na última quarta-feira (19), a sentença da juíza Monalisa Renata Artifon, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Angra dos Reis, destacou que não há provas que justifiquem qualquer condenação de Ferreti, que à época, era secretário de Obras.

Ao comentar a sentença, Ferreti afirmou que a Justiça foi feita. "Sempre afirmei que nunca tive qualquer envolvimento com o caso e essa decisão vem corroborar isso. Sou servidor público há 40 anos, comprometido com a ética e a transparência”, disse o prefeito de Angra.

A defesa de Ferreti alegou que a acusação não obteve êxito em comprovar os fatos narrados na denúncia. Afirmou, ainda, que os trechos citados pelo Ministério Público não são capazes para dar suporte à condenação do réu e que as provas colhidas encontram sustentação apenas no inquérito policial. A acusação foi baseada em interceptações telefônicas e depoimentos da fase investigativa do inquérito.

Em sua decisão, a juíza Monalisa afirma que "não há comprovação inequívoca de que ele (Ferreti) tenha recebido vantagem indevida enquanto ocupava o cargo de secretário municipal. Nenhum dos diálogos interceptados denotam que ele estava envolvido ou tinha ciência dos esquemas de corrupção levados a cabo pelos réus

A próxima etapa do processo é a manifestação do Ministério Público sobre a sentença, sobre a qual ainda cabe recurso.