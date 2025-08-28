LIxão no paraíso na Vila do AbraãoDivulgação/PMAR

Angra dos Reis - Uma área utilizada para descarte irregular e acúmulo de lixo foi interditada pelo Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar) nesta terça-feira, 26, na Vila do Abraão, Ilha Grande. O órgão da Prefeitura de Angra, que atua na região em mais uma etapa do programa Ilha Grande em Ordem, determinou a limpeza urgente do local. Caso contrário, a regional, em conjunto com a concessionária de limpeza urbana do município, a Angra Meio Ambiente (AMA), fará a remoção dos materiais.
Locais interditados pelo Programa Ilha Grande em Ordem - Divulgação/PMAR
Locais interditados pelo Programa Ilha Grande em OrdemDivulgação/PMAR


Durante a vistoria, o Imaar também notificou e interditou dois imóveis em situação irregular. A Vigilância Sanitária deu continuidade às inspeções já em andamento e interditou um local que apresentava condições sanitárias precárias.

O Ilha Grande em Ordem tem como objetivo garantir o ordenamento urbano, coibir práticas irregulares e reforçar a proteção ambiental e sanitária. Além do Imaar, participaram da operação a Secretaria Executiva da Ilha Grande, a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária.

Também nesta terça, 26, uma segunda equipe do Imaar esteve em outras regiões do município, aplicando quatro notificações e quatro embargos – dois na Praia de Araçatiba, também na Ilha Grande, e dois na Ilha da Gipoia.


Operação na Freguesia de Santana

No último sábado, 23, o Ilha Grande em Ordem esteve na Praia de Freguesia de Santana. A equipe avaliou a atuação do comércio ambulante na região e verificou a ocupação de espaços públicos. Durante a operação, os comerciantes que estavam em desacordo com a legislação foram orientados a se legalizar. Uma notificação foi emitida.

A Capitania dos Portos também realizou abordagens a prestadores de serviços que ofereciam aluguel de jet ski para passeios turísticos. Durante a fiscalização no mar, uma lancha foi apreendida pela Marinha por falta da documentação obrigatória.
LIxão no paraíso na Vila do Abraão
Locais interditados pelo Programa Ilha Grande em Ordem
