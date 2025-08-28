LIxão no paraíso na Vila do AbraãoDivulgação/PMAR
Durante a vistoria, o Imaar também notificou e interditou dois imóveis em situação irregular. A Vigilância Sanitária deu continuidade às inspeções já em andamento e interditou um local que apresentava condições sanitárias precárias.
O Ilha Grande em Ordem tem como objetivo garantir o ordenamento urbano, coibir práticas irregulares e reforçar a proteção ambiental e sanitária. Além do Imaar, participaram da operação a Secretaria Executiva da Ilha Grande, a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária.
Também nesta terça, 26, uma segunda equipe do Imaar esteve em outras regiões do município, aplicando quatro notificações e quatro embargos – dois na Praia de Araçatiba, também na Ilha Grande, e dois na Ilha da Gipoia.
Operação na Freguesia de Santana
No último sábado, 23, o Ilha Grande em Ordem esteve na Praia de Freguesia de Santana. A equipe avaliou a atuação do comércio ambulante na região e verificou a ocupação de espaços públicos. Durante a operação, os comerciantes que estavam em desacordo com a legislação foram orientados a se legalizar. Uma notificação foi emitida.
A Capitania dos Portos também realizou abordagens a prestadores de serviços que ofereciam aluguel de jet ski para passeios turísticos. Durante a fiscalização no mar, uma lancha foi apreendida pela Marinha por falta da documentação obrigatória.
O "Ilha Grande em Ordem" interdita lixão no Abraão
Agentes do programa atuaram na Praia de Freguesia de Santana
