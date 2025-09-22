Marinheiro da lancha de médio porte que atingiu táxi boat, matou uma e feriu sete pessoas é ouvido na 166ª DP - Divulgação/Reprodução rede social

22/09/2025

Angra dos Reis - A Polícia Civil de Angra dos Reis, ouviu o condutor da lancha de médio porte que passou por cima do táxi boat, na Baía da Ilha Grande, nesse sábado (20), e deixou sete feridos e uma mulher morta. As vítimas todas tripulantes da embarcação menor. Após pagar fiança, o homem que não teve o nome divulgado, foi liberado e as investigações prosseguem como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Das sete vítimas tiradas da água com vida, quatro foram levadas para o hospital da Japuíba, que informou que três já foram liberadas e apenas uma, ainda segue internada. As vítimas estão sendo ouvidas pela polícia. A Marinha do Brasil abriu inquérito administrativo para apurar os fatos.

O trágico acidente foi registrado no final da tarde de sábado (20), na baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, na costa verde. Uma colisão entre uma embarcação de médio porte e um táxi boat, deixou oito feridos, sendo sete mulheres e o marinheiro, uma delas identificada como Joyce Conceição de Oliveira Araújo, (28), era guia turístico, não resistiu e morreu.



As vítimas foram resgatados da água por embarcações que passam no local. O Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos foram acionados. Dos sete feridos quatro foram levados pela ambulância do SAMU e Corpo de Bombeiros ao Hospital da Japuíba. O corpo de Joyce foi encaminhado ao IML da cidade.

Segundo informações apuradas pela reportagem do O Dia junto as autoridades, o táxi boat foi fretado pelo grupo de mulheres para um passeio na trilha conhecida como Bico do Papagaio, na Ilha Grande e ao retornar depois de um dia ensolarado, foi surpreendido, na altura do terminal da Transpetro, por uma embarcação de médio porte que passou por cima do táxi boat, que virou. Todos os tripulantes estavam de coletes salva-vidas e foram resgatados da água por outros barcos que passavam no local. A embarcação afundou.



Ainda segundo informações a lancha envolvida no acidente, (foto) aguardou a chegada da Capitania dos Portos, mas não prestou socorro às vítimas, que foram retiradas da água por outros barcos que passavam no local. O condutor foi ouvido pela polícia.



