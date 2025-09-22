Marinheiro da lancha de médio porte que atingiu táxi boat, matou uma e feriu sete pessoas é ouvido na 166ª DPDivulgação/Reprodução rede social
As vítimas foram resgatados da água por embarcações que passam no local. O Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos foram acionados. Dos sete feridos quatro foram levados pela ambulância do SAMU e Corpo de Bombeiros ao Hospital da Japuíba. O corpo de Joyce foi encaminhado ao IML da cidade.
Ainda segundo informações a lancha envolvida no acidente, (foto) aguardou a chegada da Capitania dos Portos, mas não prestou socorro às vítimas, que foram retiradas da água por outros barcos que passavam no local. O condutor foi ouvido pela polícia.
Polícia Civil indicia piloto da lancha por homicídio culposo
No acidente que matou Joyce de 28 anos, na baía da Ilha Grande. O condutor da lancha que passou por cima do táxi boat prestou depoimento, pagou fiança e foi liberado
Acidente com morte no mar e sete feridos, hoje, na baía da Ilha Grande
Uma das vítimas, identificada como guia turístico da embarcação, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os feridos resgatados com vida, seis mulheres e o marinheiro, foram retirados da água por embarcações que passavam no local. Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos foram acionados
