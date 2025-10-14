Angra 1 e 2 operaram na madrugada quando foi registrado apagão em várias regiões do Brasil Divulgação/Eletronuclear
Usinas nucleares não foram afetadas com apagão em 16 estados do país
Ocorrido na madrugada desta terça-feira. Apenas Angra 2 apresentou uma redução de 1361 MWe para 1310 MWe de geração de energia
Angra convoca 55 novos profissionais para reforçar a educação
Na rede municipal. Serão chamados professores, pedagogos, psicólogos e especialistas para fortalecer a inclusão e garantir mais qualidade no ensino
Homem é preso por agredir a socos a companheira na Ilha Grande
Ele foi detido pela Polícia Civil e encaminhado à 166ª DP
Programa Calçada Acessível em Angra é discutido em seminário do Sebrae
Iniciativa visa elaborar manual técnico para calçadas que atendam às necessidades de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida na cidade
Angra apresenta avanços nos resultados educacionais do 3º bimestre do IDEAR 2025
Devolutiva apresentou um avanço histórico: todas as 55 escolas de anos iniciais e 14 de 20 dos anos finais alcançaram suas metas do Índice de Desenvolvimento da Educação de Angra dos Reis (IDEAR)
Rio-Santos sistema siga e pare em Angra dos Reis
Sábado de trânsito lento pra quem vai às compras do presente das crianças de última hora ou pegar estrada rumo à Aparecida do Norte, passando pelo litoral
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.