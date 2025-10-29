Prefeito Ferreti determinada operação por tempo indeterminado Divulgação/PMAR
Em Angra, a ação é preventiva e permanecerá ativa por tempo indeterminado. O prefeito Cláudio Ferreti afirmou que a operação foi montada após as ações de segurança ocorridas na capital fluminense.
— Atenta à operação policial que aconteceu no Rio de Janeiro na terça-feira, e munida de informações da inteligência, nossas equipes tomaram essa medida, para evitar a entrada de criminosos em nossa cidade. A segurança dos angrenses é e sempre será nossa prioridade.
De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, a operação foca no monitoramento das entradas da cidade e das comunidades angrenses. Há relatos de que indivíduos ligados ao tráfico de drogas, ao tomarem conhecimento da ação, teriam desistido de seguir para o município. Essa atitude já foi registrada em outras ações da polícia nas comunidades do Rio, quando sufocados buscavam a costa verde e Ilha Grande como refúgio. Outros dados relevantes nas ações é de que o crime organizado que atua no Rio, tem braços nas cidades da costa verde, como Angra e Paraty, além de outros estados no país.
A Prefeitura reforça que as equipes seguem atuando de forma integrada e permanente, garantindo a segurança da população e a tranquilidade em todo o território angrense.
Operação reforça segurança para evitar a entrada de criminosos na costa verde
A fiscalização acontece em Itacuruçá ( Mangaratiba) e na principal cidade da região, Angra os Reis, com ação iniciada pela Secretaria de Segurança Pública que monitora todas as entradas do município e permanecerá ativa por tempo indeterminado
