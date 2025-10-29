Prefeito Ferreti determinada operação por tempo indeterminado Divulgação/PMAR

Mais artigos de O Dia
O Dia
Costa Verde - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Segurança Pública, montou uma operação especial para evitar a entrada de criminosos na principal cidade da costa verde e na Ilha Grande. Todas as vias de acesso à cidade estão sendo monitoradas, com a presença constante de equipes da Secretaria de Segurança Pública e o apoio das forças de segurança, além de câmeras. A ação também acontece em outra cidade da região, Mangaratiba. A fiscalização, que reúne policiais, Civil, Militar e PRF vistoriam todos os veículos que passam pela Rio - santos, na altura de Itacuruçá.
Policiais vistoriam ônibus que chegam à Angra - Divulgação/PMAR
Policiais vistoriam ônibus que chegam à AngraDivulgação/PMAR


Em Angra, a ação é preventiva e permanecerá ativa por tempo indeterminado. O prefeito Cláudio Ferreti afirmou que a operação foi montada após as ações de segurança ocorridas na capital fluminense. 

— Atenta à operação policial que aconteceu no Rio de Janeiro na terça-feira, e munida de informações da inteligência, nossas equipes tomaram essa medida, para evitar a entrada de criminosos em nossa cidade. A segurança dos angrenses é e sempre será nossa prioridade.
Policiamento reforçado em Itacuruçá - Divulgação
Policiamento reforçado em ItacuruçáDivulgação


De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, a operação foca no monitoramento das entradas da cidade e das comunidades angrenses. Há relatos de que indivíduos ligados ao tráfico de drogas, ao tomarem conhecimento da ação, teriam desistido de seguir para o município. Essa atitude já foi registrada em outras ações da polícia nas comunidades do Rio, quando sufocados buscavam a costa verde e Ilha Grande como refúgio. Outros dados relevantes nas ações é de que o crime organizado que atua no Rio, tem braços nas cidades da costa verde, como Angra e Paraty, além de outros estados no país.

A Prefeitura reforça que as equipes seguem atuando de forma integrada e permanente, garantindo a segurança da população e a tranquilidade em todo o território angrense.
fotogaleria
Prefeito Ferreti determinada operação por tempo indeterminado
Policiais vistoriam ônibus que chegam à Angra
Policiamento reforçado em Itacuruçá
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.