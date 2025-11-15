Fita 2025Divulgação
Melhor espetáculo
E Vocês, Quem São?
Osmar Prado
Mouhamed Harfouch (Meu Remédio)
Nelson Baskerville (Mary Stuart)
Samuel de Assis (E Vocês, Quem São?)
Mel Lisboa (Rita Lee – Uma Autobiografia Musical)
Chris Penna (O Bem Amado)
Débora Reis (Rita Lee – Uma Autobiografia Musical)
Larissa Luz e Os Capoeira, pela direção musical de E Vocês, Quem São?
Eric Lenate (Novas Diretrizes em Tempos de Paz)
Kelly Siqueira e Mariana Baffa (O Elogio da Loucura)
Wagner Freire (Mary Stuart)
Bernardo Coimbra (A.M.I.G.A.S.)
Marília Milanez (‘O Bem Amado’)
A Coisa
Conceição Telles, Daniel Benevides, Gerson Porto e Marieta Vasconcelos, equipe técnica de palco do espetáculo Ficções, pelo desempenho integrado à encenação.
Rita Lee
Era uma Vez no Sítio do Pica Pau Amarelo.
Unidade Móvel de Tomografia com 450 atendimentos em Angra
Disponibilizado pelo Estado em parceria com o município. Os exames serão gratuitos para pacientes da fila de espera
"1ª Mostra na Tela" exibe curtas produzidos por estudantes da rede municipal de Angra
Com produção de estudantes da UTD Altas Habilidades ou Superdotação e de outras escolas da rede
Angra realiza 4º Simpósio de Segurança Pública
Com o tema "Gestão, Tecnologia e Cooperação: A nova era da Segurança Pública"
Ideathon reúne jovens empreendedores e fortalece o ecossistema de inovação em Angra
Maratona criativa realizada pelo Parque Tecnológico do Mar na sede do CEFET/RJ Angra dos Reis reuniu Fundação CERTI, Sebrae, Eletronuclear e BR Marinas
Debate sobre taxa de turismo na Alerj mobiliza setor de hospedagem da Ilha Grande
AMHIG é contra a cobrança e critica a medida, "ordenamento se faz com gestão, não com taxação" e garante lutar por um turismo realmente sustentável na Ilha Grande
