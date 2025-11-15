Fita 2025Divulgação

Angra dos Reis - Foi entregue nessa semana (12) aos atores angrenses o Prêmio FITA de Teatro de Angra dos Reis, maior evento literário realizado na costa verde. A 17ª Festa Internacional de Teatro de Angra realizada em agosto reuniu 32 espetáculos e teve Mel Lisboa e Samuel de Assis como vencedores do ano.
A cerimônia de prêmios da 17ª FITA, premiou atores na quarta-feira (12) na Casa de Cultura Laura Alvim em Angra dos Reis (RJ).
O evento premiou 12 espetáculos em 18 categorias e reuniu todas as produções participantes.
Os espetáculos ‘E Vocês, quem São?’ e ‘Rita Lee – Uma Autobiografia Musical’ saíram com três troféus para cada um. Durante a premiação, o ator Samuel de Assis ganhou seu primeiro prêmio em 26 anos de carreira.
Premiação
Confira os vencedores do prêmio FITA 2025
Melhor espetáculo
E Vocês, Quem São?
Prêmio especial do júri
Osmar Prado
Dramaturgia
Mouhamed Harfouch (Meu Remédio)
Direção
Nelson Baskerville (Mary Stuart)
Ator
Samuel de Assis (E Vocês, Quem São?)
Atriz
Mel Lisboa (Rita Lee – Uma Autobiografia Musical)
Ator coadjuvante
Chris Penna (O Bem Amado)
Atriz coadjuvante
Débora Reis (Rita Lee – Uma Autobiografia Musical)
Trilha sonora
Larissa Luz e Os Capoeira, pela direção musical de E Vocês, Quem São?
Cenário
Eric Lenate (Novas Diretrizes em Tempos de Paz)
Figurino
Kelly Siqueira e Mariana Baffa (O Elogio da Loucura)
Iluminação
Wagner Freire (Mary Stuart)
Revelação
Bernardo Coimbra (A.M.I.G.A.S.)
Produção
Marília Milanez (‘O Bem Amado’)
Prêmio de humor
A Coisa
Categoria especial
Conceição Telles, Daniel Benevides, Gerson Porto e Marieta Vasconcelos, equipe técnica de palco do espetáculo Ficções, pelo desempenho integrado à encenação.
Júri popular
Rita Lee
Prêmio infantil - Fitinha
Era uma Vez no Sítio do Pica Pau Amarelo.
