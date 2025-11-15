Fita 2025 - Divulgação

Publicado 15/11/2025 00:20 | Atualizado 15/11/2025 00:21

Angra dos Reis - Foi entregue nessa semana (12) aos atores angrenses o Prêmio FITA de Teatro de Angra dos Reis, maior evento literário realizado na costa verde. A 17ª Festa Internacional de Teatro de Angra realizada em agosto reuniu 32 espetáculos e teve Mel Lisboa e Samuel de Assis como vencedores do ano.

A cerimônia de prêmios da 17ª FITA, premiou atores na quarta-feira (12) na Casa de Cultura Laura Alvim em Angra dos Reis (RJ).

O evento premiou 12 espetáculos em 18 categorias e reuniu todas as produções participantes.

Os espetáculos ‘E Vocês, quem São?’ e ‘Rita Lee – Uma Autobiografia Musical’ saíram com três troféus para cada um. Durante a premiação, o ator Samuel de Assis ganhou seu primeiro prêmio em 26 anos de carreira.

Premiação

Confira os vencedores do prêmio FITA 2025

Melhor espetáculo

E Vocês, Quem São?

Prêmio especial do júri

Osmar Prado

Dramaturgia

Mouhamed Harfouch (Meu Remédio)

Direção

Nelson Baskerville (Mary Stuart)

Ator

Samuel de Assis (E Vocês, Quem São?)

Atriz

Mel Lisboa (Rita Lee – Uma Autobiografia Musical)

Ator coadjuvante

Chris Penna (O Bem Amado)

Atriz coadjuvante

Débora Reis (Rita Lee – Uma Autobiografia Musical)

Trilha sonora

Larissa Luz e Os Capoeira, pela direção musical de E Vocês, Quem São?

Cenário

Eric Lenate (Novas Diretrizes em Tempos de Paz)

Figurino

Kelly Siqueira e Mariana Baffa (O Elogio da Loucura)

Iluminação

Wagner Freire (Mary Stuart)

Revelação

Bernardo Coimbra (A.M.I.G.A.S.)

Produção

Marília Milanez (‘O Bem Amado’)

Prêmio de humor

A Coisa

Categoria especial

Conceição Telles, Daniel Benevides, Gerson Porto e Marieta Vasconcelos, equipe técnica de palco do espetáculo Ficções, pelo desempenho integrado à encenação.

Júri popular

Rita Lee

Prêmio infantil - Fitinha

Era uma Vez no Sítio do Pica Pau Amarelo.

