Angra dos Reis - A Eletronuclear anunciou seu novo diretor-presidente interino nesta segunda-feira, (24). Alexandre Caporal, que já respondia pela diretoria financeira da empresa e estava como presidente substituto desde o início do mês, assumindo interinamente no último dia 21.

Raphael Ehlers Divulgação/Eletronuclear

A mudança acontece após a renúncia de Sinval Zaidan Gama, presidente interino e diretor técnico da empresa, no dia 20. A diretoria técnica foi assumida por Raphael Ehlers dos Santos, eleito em votação do conselho de administração da Eletronuclear no final de outubro, também no dia 21 de novembro.Com a alteração, fica modificado o Conselho Fiscal da empresa, até então presidido por Ehlers. A vaga de Ehlers será ocupada pelo suplente, Cristiano Augusto Trein. A presidência do CF ainda não foi definida.O Comitê Estatutário de Acompanhamento do Projeto da Usina Termonuclear Angra 3 (COANGRA) também passou por uma reforma com a renúncia de seu coordenador, Armando Casado, no último dia 18. Os outros integrantes do comitê permanecem os mesmos e ainda não foi divulgado qual deles assumirá sua coordenação. Os outros conselhos e diretorias da Eletronuclear seguem sem alterações.Em paralelo às alterações administrativas, a Eletronuclear reforça que mantém suas operações em plena normalidade, reafirmando seu compromisso com a segurança, a excelência operacional, a transparência e o desenvolvimento do setor nuclear brasileiro.