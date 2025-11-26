Rodovia totalmente fechada por conta do protesto hoje de manhã - Divulgação

Publicado 26/11/2025 12:10 | Atualizado 26/11/2025 12:10

Angra dos Reis - Um protesto na manhã desta quarta-feira(26) fechou a Rio-Santos, na altura do bairro Bracuí, em Angra dos Reis, na costa verde. Manifestantes com cartazes e bloqueio nas vias sentido Rio/São Paulo, cobravam do Governo do Estado a liberação do dinheiro do Cartão Recomeçar, entregue as 1900 famílias atingidas pelas chuvas de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, há quase um ano.

Final da manhã o transito liberado e lento, porém com manifestantes na pista Divulgação

Em rede social, o prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, afirmou "ser a favor dessas famílias e que já vem cobrando do Estado o depósito do dinheiro".

- Eu peço que ao governo do Estado Cláudio Castro que acelere esse processo e que tenhamos recursos neste cartão e essas pessoas possam comprar seus materiais-

São cerca de R$ 3 mil, destinados a compras de eletrodomésticos e móveis, levados pelas fortes chuvas, que atingiu a cidade. O bairro foi o mais prejudicado. Além de famílias que perderam suas casas, dois idosos foram mortos na tragédia.

Os cartões foram entregues pelo governo do Estado com apoio da prefeitura de Angra nos dias 22, 23 e 24 de outubro com a promessa do dinheiro está liberado em 10 dias, após o recebimento pelas famílias, o que não ocorreu.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal estão no local acompanhando o protesto. Neste momento (11h59) o trânsito segue com lentidão, nas duas vias, até porque manifestantes continuam no meio da pista.