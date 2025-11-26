Rodovia totalmente fechada por conta do protesto hoje de manhãDivulgação
Moradores do Bracuí fazem protesto na Rio-Santos pela liberação do dinheiro do Cartão Recomeçar
São 1900 famílias que aguardam, há quase um ano da tragédia, o valor que deveria ser depositado pelo Estado em outubro. Prefeito Ferreti em rede social diz que está cobrando ao Estado
Prefeitura de Angra abre inscrições para Escola Cívico-Militar
Período vai de 24 de novembro até 12 de dezembro; matrícula digital da rede municipal geral começa em 1º de dezembro
Mutirão de mamografia em Angra dos Reis
Cerca de 600 exames poderão ser realizados. Pacientes da fila de espera da Regulação serão atendidos ao longo da semana, em parceria com o Governo do Estado
Foragido da justiça é capturado pela P2 após informações do Disque Denúncia
Na Vila do Abraão depois de 12 anos escondidos
Obra na Rio-Santos deixa transito lento em Angra dos Reis
Na altura do bairro Ariró. O sistema está em siga e pare
