Angra dos Reis - O Hospital Maternidade de Angra (HMAR), a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e o Centro de Especialidades do Parque das Palmeiras, três importantes unidades da Prefeitura de Angra dos Reis, foram certificados em Nível 1 pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), um dos mais importantes selos de qualidade em saúde no país.

Hospital Maternidade Angra dos Reis Divulgação/PMAR

A ILPI da Praia do Retiro se tornou a primeira instituição do segmento no Brasil a conquistar a Acreditação ONA Nível 1, destacando o trabalho de Angra dos Reis em iniciativas voltadas ao cuidado com a população idosa em situação de acolhimento permanente.— A ILPI é um símbolo do cuidado que Angra dos Reis tem com a sua população idosa. Receber a notícia de que nossa instituição se tornou a primeira do país, nesse segmento, a conquistar uma certificação tão importante como a ONA Nível 1 é extremamente gratificante. Esse reconhecimento comprova que estamos oferecendo um serviço acolhedor, seguro e de qualidade. É um orgulho para toda a equipe envolvida e, principalmente, para o município – destaca Thaisa Bedê, secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania.A acreditação, conduzida por um avaliador habilitado pela ONA, analisou a conformidade das unidades com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação. O processo abrangeu critérios rígidos relacionados à segurança do paciente, gestão organizacional, qualidade da assistência e funcionamento das áreas de apoio.Segundo a prefeitura no Hospital Maternidade, foram destacados os investimentos em infraestrutura, os projetos sociais desenvolvidos fora da unidade e a qualidade do atendimento materno-infantil, referência na região. Na ILPI do Retiro, os avaliadores reconheceram a equipe como atuante e presente no cuidado diário com os idosos, com destaque para a programação constante de atividades voltadas à convivência e ao bem-estar dos residentes. No Centro de Especialidades, por sua vez, os investimentos estruturais melhoraram significativamente o conforto e a qualidade do atendimento.A ONA certifica instituições que seguem protocolos e metodologias reconhecidos nacional e internacionalmente, promovendo práticas eficientes de gestão e cuidados assistenciais que elevam o padrão do atendimento à população.Em Angra, as unidades reconhecidas com a acreditação, contam com a gestão do IGEDES, contratado pela Prefeitura, que presta apoio técnico-operacional para garantir o cumprimento dos padrões de atendimento e serviços oferecidos.