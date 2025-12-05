ILPI reconhecida pela ONA, um dos mais importantes selos de qualidade em saúde no paísDivulgação/PMAR
A ILPI da Praia do Retiro se tornou a primeira instituição do segmento no Brasil a conquistar a Acreditação ONA Nível 1, destacando o trabalho de Angra dos Reis em iniciativas voltadas ao cuidado com a população idosa em situação de acolhimento permanente.
— A ILPI é um símbolo do cuidado que Angra dos Reis tem com a sua população idosa. Receber a notícia de que nossa instituição se tornou a primeira do país, nesse segmento, a conquistar uma certificação tão importante como a ONA Nível 1 é extremamente gratificante. Esse reconhecimento comprova que estamos oferecendo um serviço acolhedor, seguro e de qualidade. É um orgulho para toda a equipe envolvida e, principalmente, para o município – destaca Thaisa Bedê, secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania.
A acreditação, conduzida por um avaliador habilitado pela ONA, analisou a conformidade das unidades com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação. O processo abrangeu critérios rígidos relacionados à segurança do paciente, gestão organizacional, qualidade da assistência e funcionamento das áreas de apoio.
Segundo a prefeitura no Hospital Maternidade, foram destacados os investimentos em infraestrutura, os projetos sociais desenvolvidos fora da unidade e a qualidade do atendimento materno-infantil, referência na região. Na ILPI do Retiro, os avaliadores reconheceram a equipe como atuante e presente no cuidado diário com os idosos, com destaque para a programação constante de atividades voltadas à convivência e ao bem-estar dos residentes. No Centro de Especialidades, por sua vez, os investimentos estruturais melhoraram significativamente o conforto e a qualidade do atendimento.
A ONA certifica instituições que seguem protocolos e metodologias reconhecidos nacional e internacionalmente, promovendo práticas eficientes de gestão e cuidados assistenciais que elevam o padrão do atendimento à população.
Em Angra, as unidades reconhecidas com a acreditação, contam com a gestão do IGEDES, contratado pela Prefeitura, que presta apoio técnico-operacional para garantir o cumprimento dos padrões de atendimento e serviços oferecidos.
