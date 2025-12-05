HMJ, onde funciona o Hemonúcleo da costa verdeDivulgação/Rede Social
Angra dos Reis lança campanha de doação de sangue com foco na solidariedade natalina
Com o slogan "Neste Natal, lembre-se de um amigo. Doe sangue!"
Ação ambiental na Ilha Grande mobiliza estudantes
As atividades foram desenvolvidas na Vila do Abraão, com a participação de estudantes. O objetivo foi mostrar na prática a importância da reciclagem e da preservação do meio ambiente
Melhor Idade de Angra celebra a vida com o Baile dos Anos Dourados
Evento da Prefeitura brinda a terceira idade com música, dança e muita alegria
Unidades de saúde de Angra conquistam certificação nacional de qualidade e segurança
ILPI do Retiro é o primeiro do segmento de assistência a idosos a ser avaliado e reconhecido com a Acreditação ONA Nível 1
Prefeitura realizará leilão de 141 veículos em Angra
Na terça-feira, 9, com lances que poderão ser feitos a partir das 9h, exclusivamente online
Homem é executado em Angra
O corpo foi encontrado no bairro Camorim Pequeno, com várias perfurações na cabeça
