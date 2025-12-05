HMJ, onde funciona o Hemonúcleo da costa verde - Divulgação/Rede Social

Publicado 05/12/2025 17:14

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, via Superintendência da Mulher, dará início a mais uma campanha de doação de sangue inspirada no espírito de solidariedade do Natal. Com o slogan “Neste Natal, lembre-se de um amigo. Doe sangue!”, reforça a importância do gesto que salva vidas. A abertura oficial acontecerá na terça-feira, 9 de dezembro, às 14h, na sede da própria secretaria, localizada na Praça Guarda-marinha Greenhalgh, no Centro.

Com o tema “Neste Natal, lembre-se de um amigo. Doe sangue!”, a mobilização busca estimular a população angrense a praticar um gesto simples, mas capaz de salvar até quatro vidas. As doações serão realizadas no Hemonúcleo Costa Verde, no Hospital Municipal da Japuíba, na Rua Japoranga, 1700.

A secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, destacou a importância da iniciativa, especialmente neste período do ano.

— O Natal é um tempo de cuidado, empatia e acolhimento. Doar sangue é um gesto de amor que pode fazer a diferença entre a vida e a morte para muitas pessoas. Convidamos toda a população a participar e fortalecer essa corrente do bem — afirmou.

A campanha seguirá por tempo indeterminado, reforçando o convite a todos que desejam contribuir para manter os estoques do Hemonúcleo abastecidos e atender às demandas da região.