A Vila do Abraão, na Ilha Grande, recebeu esta semana uma ampla ação ambiental promovida pela Prefeitura de Angra dos Reis com a participação de alunos da Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega, em atividades na própria unidade escolar e na Casa de Cultura Constantino Cokotós. Foram três dias de uma programação voltada à conscientização e ao cuidado com o meio ambiente, com ações que reforçaram a importância da reciclagem e apresentaram práticas sustentáveis de forma lúdica e educativa.

A iniciativa foi realizada pelas secretarias de Desenvolvimento Regional e Executiva de Serviço Público. As crianças produziram cartazes criativos com mensagens sobre preservação, destacando-se como “Guardiões do Mar e do Meio Ambiente”. Ideias para proteger a natureza, reduzir resíduos e preservar a vida marinha — um dos patrimônios mais importantes da Ilha Grande — também apareceram no material dos estudantes.Os alunos também assistiram a um espetáculo teatral com bonecos, que abordou a importância da reciclagem e o impacto do descarte irregular de lixo. De maneira leve e envolvente, eles aprenderam como pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças na conservação do ecossistema local.Outra atração foi a oficina de confecção de brinquedos com materiais recicláveis. A proposta reforçou o reaproveitamento de resíduos e estimulou a criatividade dos pequenos, demonstrando que sustentabilidade e diversão podem caminhar juntas.Uma visita orientada aos ecopontos do Abraão também integrou a programação. Nos locais, os estudantes aprenderam, na prática, como funciona a separação dos resíduos recicláveis e a importância desses espaços para a organização e limpeza da Vila.A Prefeitura de Angra dos Reis destacou que ações como essa contribuem diretamente para a formação de uma nova geração mais consciente e comprometida com a preservação.— Quando educamos nossas crianças, multiplicamos atitudes que fazem a diferença na Ilha Grande e em todo o município. Trabalhar reciclagem, preservação e conscientização de forma lúdica aproxima a população do tema e cria um sentimento de responsabilidade coletiva. Cada criança que participou agora tem mais ferramentas para proteger o lugar onde vive – frisou a coordenadora de Limpeza Urbana, Gabriela Cortezzi.