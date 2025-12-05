Alunos fazem ação a favor do Meio Ambiente na Ilha GrandeDivulgação/PMAR
A iniciativa foi realizada pelas secretarias de Desenvolvimento Regional e Executiva de Serviço Público. As crianças produziram cartazes criativos com mensagens sobre preservação, destacando-se como “Guardiões do Mar e do Meio Ambiente”. Ideias para proteger a natureza, reduzir resíduos e preservar a vida marinha — um dos patrimônios mais importantes da Ilha Grande — também apareceram no material dos estudantes.
Os alunos também assistiram a um espetáculo teatral com bonecos, que abordou a importância da reciclagem e o impacto do descarte irregular de lixo. De maneira leve e envolvente, eles aprenderam como pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças na conservação do ecossistema local.
Outra atração foi a oficina de confecção de brinquedos com materiais recicláveis. A proposta reforçou o reaproveitamento de resíduos e estimulou a criatividade dos pequenos, demonstrando que sustentabilidade e diversão podem caminhar juntas.
Uma visita orientada aos ecopontos do Abraão também integrou a programação. Nos locais, os estudantes aprenderam, na prática, como funciona a separação dos resíduos recicláveis e a importância desses espaços para a organização e limpeza da Vila.
A Prefeitura de Angra dos Reis destacou que ações como essa contribuem diretamente para a formação de uma nova geração mais consciente e comprometida com a preservação.
— Quando educamos nossas crianças, multiplicamos atitudes que fazem a diferença na Ilha Grande e em todo o município. Trabalhar reciclagem, preservação e conscientização de forma lúdica aproxima a população do tema e cria um sentimento de responsabilidade coletiva. Cada criança que participou agora tem mais ferramentas para proteger o lugar onde vive – frisou a coordenadora de Limpeza Urbana, Gabriela Cortezzi.
