Angra dos Reis - Com decoração temática, música ao vivo e o salão sempre cheio, o Baile dos Anos Dourados movimentou o EC Real na noite dessa quinta-feira, (4 ). Realizado pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, a festa reuniu dezenas de idosos dos núcleos de convivência dos CRAS do município, em uma celebração repleta de carinho, respeito e diversão.

Muita Alegria um dos sentimentos celebrados na noite do baile Anos Dourados Divulgação/PMAR

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a aguardada dança das idosas com seus “príncipes”, oficiais da Marinha do Brasil, que fizeram questão de prestigiar o baile e conduzir as homenageadas com simpatia e elegância. A cada passo, surgiam sorrisos, abraços e até algumas lágrimas de alegria.A secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, destacou o objetivo da festa.— O Baile dos Anos Dourados é um gesto de respeito, reconhecimento e amor à nossa terceira idade. Ver a felicidade estampada no rosto de cada idoso é a maior recompensa. Eles merecem todo o nosso cuidado e celebração – afirmou.Uma das mais animadas da pista, dona Luzia Izabel elogiou o baile.— A festa foi um sucesso, tudo muito bonito! Eu fiquei ainda mais feliz com a presença dos oficiais. Eles foram uns verdadeiros príncipes pra gente. Vou lembrar dessa noite para sempre – comentou emocionada.Já dona Maria José fez questão de agradecer e valorizar a dedicação da equipe.— A secretaria está de parabéns. Foi tudo maravilhoso, organizado com carinho. A gente se sente respeitada e cuidada. Foi uma noite inesquecível para todos nós – disse.