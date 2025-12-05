Idosos celebram a vida Divulgação/PMAR

Angra dos Reis - Com decoração temática, música ao vivo e o salão sempre cheio, o Baile dos Anos Dourados movimentou o EC Real na noite dessa quinta-feira, (4 ). Realizado pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, a festa reuniu dezenas de idosos dos núcleos de convivência dos CRAS do município, em uma celebração repleta de carinho, respeito e diversão.
Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a aguardada dança das idosas com seus “príncipes”, oficiais da Marinha do Brasil, que fizeram questão de prestigiar o baile e conduzir as homenageadas com simpatia e elegância. A cada passo, surgiam sorrisos, abraços e até algumas lágrimas de alegria.

A secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, destacou o objetivo da festa.

— O Baile dos Anos Dourados é um gesto de respeito, reconhecimento e amor à nossa terceira idade. Ver a felicidade estampada no rosto de cada idoso é a maior recompensa. Eles merecem todo o nosso cuidado e celebração – afirmou.

Uma das mais animadas da pista, dona Luzia Izabel elogiou o baile.

— A festa foi um sucesso, tudo muito bonito! Eu fiquei ainda mais feliz com a presença dos oficiais. Eles foram uns verdadeiros príncipes pra gente. Vou lembrar dessa noite para sempre – comentou emocionada.

Já dona Maria José fez questão de agradecer e valorizar a dedicação da equipe.

— A secretaria está de parabéns. Foi tudo maravilhoso, organizado com carinho. A gente se sente respeitada e cuidada. Foi uma noite inesquecível para todos nós – disse.
